Una punizione di Soulè lancia la Roma Quarto ko di fila per il Parma

Un gioiello su punizione di Soulè punisce il Parma e regala alla Roma la quarta vittoria in campionato nelle ultime cinque gare. I crociati sono in piena crisi e cadono per la quarta volta di fila e nel girone di ritorno hanno raccolto sinora un solo punto. L'episodio che decide il match arriva poco dopo la mezzora. Leoni stende Soulè e per Chiffi è inizialmente rigore e ammonizione. Poi l'arbitro di Padova con l'aiuto del VAR concede punizione alla Roma ed espelle il difensore del Parma. Dalla lunetta Soulè con un tocco morbido realizza il gol partita al 33'. Nella ripresa Suzuki evita io raddoppio giallorosso al 51' a Soulè e sulla ribattuto di Shomurodov e al 57' sul piazzato di Pellegrini. Le ripartenze del Parma sono infruttuose e Ranieri può festeggiare la seconda vittoria di fila.