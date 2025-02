Pergolettese-Novara 1-2, Ganz regala tre punti agli azzurri

Il Novara torna dalla difficile trasferta sul campo della Pergolettese con tre punti d’oro, Gattuso potrebbe avere una carta in più per questo finale di stagione perché a mettere il sigillo sul due a uno è Simone Andrea Ganz dato per sicuro partente nel mercato dello scorso gennaio.

Due calci piazzati decidono il primo tempo Al 15’ grande giocata di Agyemang che controlla un pallone difficile e viene atterrato da Cordaro in piena area di rigore, dagli undici metri Calcagni spiazza l’estremo avversario. Al 38’ grande occasione per la Pergolettese, Minelli si oppone con i piedi a Jahouari; il pareggio arriva al 43’, una punizione innocua di Careccia viene deviata ingannando Minelli, gli azzurri accusano il colpo, al 45’ un colpo di testa di Jahouari viene bloccato da Minelli, l’attaccante lasciato libero poteva fare meglio.

Si rivede Ganz, è decisivo il suo gol La ripresa si apre con l’espulsione di Tonoli per somma di ammonizioni, forse esagerato il provvedimento del signor Renzi di Pesaro, al 10’ Agyemang per Gerardini che trova sulla sua strada un attento Cordaro, al 18’ un colpo di testa di Calcagni sfiora il palo, al 20’ gran rovesciata di Basso, super parata di Cordaro. Il Novara preme con Gattuso che inserisce quattro nuovi giocatori, al 35’ Palsson calcia alto sulla traversa, quando sembra tutto apparecchiato per un pareggio arriva il colpo a sorpresa di Ganz, l’assist di tacco di Maressa è pregevole, la conclusione dell’ex Como all’angolino leggermente deviata è fatale per Cordaro.

PERGOLETTESE-NOVARA 1-2

Marcatore: 16’Calcagni (N) su rigore, 43’Careccia (P), 44’st Ganz (N).

Pergolettese: Cordaro, Tonoli, Stante (33’st Abubacar), Lambrughi, Capoferri, Albertini, Arini, Basili, Careccia, Jahouari, Di Biase. All. Curioni

Novara: Minelli, Bertoncini (25’st Maressa), Lorenzini, Khailoti, Donadio, Calcagni, Di Munno (25’st Akpa Chuku), Basso, Agyemang, Morosini (33’st Palsson), Gerardini (25’st Ganz). All. Gattuso

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Note: Ammoniti Tonoli per la Pergolettese, Di Munno e Bertoncini per il Novara. Espulso al 7’ del secondo tempo Tonoli per somma di ammonizioni.