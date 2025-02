Sassuolo-Brescia 2-0, i neroverdi allungano in classifica

Grande vittoria del Sassuolo che sconfigge 2-0 il Brescia al Mapei Stadium grazie ai gol di Lovato e Laurientè e continua la sua cavalcata verso il ritorno nella massima serie. I neroverdi approfittano del contemporaneo pareggio dello Spezia terzo in classifica, 1-1 sul campo del Modena, per aumentare il divario con la prima diretta concorrente per la promozione diretta.

La classifica ora recita:

Sassuolo 61Pisa 53 (una partita in meno)Spezia 50