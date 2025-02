Pepito Day: Firenze si prepara ad accogliere Giuseppe Rossi

Oggi, nella storica cornice della Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Pepito Day, evento speciale che vedrà l’ex attaccante Giuseppe Rossi scendere in campo il prossimo 22 marzo 2025. L’iniziativa promette di essere uno degli appuntamenti sportivi più emozionanti dell’anno.

Durante l’incontro, Rossi – considerato uno dei talenti più cristallini del calcio italiano degli ultimi venti anni – ha illustrato i dettagli della giornata, sottolineando come il Pepito Day non sia solo una partita amichevole, ma una vera e propria celebrazione del calcio, della tradizione e della cultura fiorentina. A corroborare il clima di festa e collaborazione, hanno partecipato alla conferenza personalità di spicco quali Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Borja Valero, leggenda del calcio, Maria Cristina Russo, CEO di Oltre Consulting, e Rossella Petrillo, che ha condotto l’evento. Anche il Comune di Firenze ha preso parte alla presentazione, con un saluto dell’Assessora allo Sport, Giovani e Tradizioni Popolari, Letizia Perini.

Il Pepito Day offrirà ai tifosi numerose iniziative: oltre alla storica esibizione di Giuseppe Rossi, prevista alle ore 18:00 dopo un torneo giovanile alle 16:00, la giornata vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione come Sir Alex Ferguson, Luca Toni, Borja Valero, Sebastian Frey, Antonio Cassano e Gabriel Omar Batistuta, con ulteriori annunci in programma sul profilo Instagram ufficiale di Rossi (@beppe787) e sotto l’hashtag #PepitoDay.

A completare l’offerta, gli organizzatori hanno previsto interventi di intrattenimento che renderanno la manifestazione un connubio tra tradizione e modernità: dalla performance del noto gruppo rock fiorentino Street Clerks alle suggestive esibizioni del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino.

I biglietti, disponibili sul circuito Vivaticket e online su vivaticket.com, partiranno da un prezzo speciale, con tariffe agevolate per i più giovani (Under 10 a €5) e per gli adulti a partire da €10. La partita sarà trasmessa in diretta in modalità Freemium da DAZN, broadcaster ufficiale dell’evento.

Pepito Day si preannuncia quindi come una giornata imperdibile per gli appassionati di calcio, un evento che celebra lo sport, l'amicizia e la passione, offrendo al pubblico l’occasione di ritrovare uno dei più grandi talenti del panorama calcistico italiano.

“Pepito Rossi, a Firenze, è rimasto nel cuore dei tifosi viola. È un giocatore che ha lasciato un grande ricordo, un ragazzo d’oro, una persona che si è fatta amare e stimare, come dimostra, oggi, la presenza di un suo ex compagno di squadra nella Fiorentina e nel Villarreal, Borja Valero. Nonostante la sua esperienza toscana sia stata funestata da diversi problemi fisici, Giuseppe ha fatto molto bene e questo lo ha fatto diventare un simbolo della squadra che fra il 2013 e il 2016 regalò diverse soddisfazioni ai propri tifosi. Di Rossi ricorderemo sempre i tre gol realizzati quella domenica di quasi dodici anni fa. Era il 20 ottobre 2013 quando scrisse la storia. I gigliati giocarono una delle partite più belle di sempre vincendo in rimonta per 4 a 2 contro la Juventus. Nessun tifoso viola dimenticherà mai quel giorno. Ai gol di Tevez e Pogba nel primo tempo, la squadra allora allenata da Montella ebbe nella ripresa una reazione incredibile riuscendo ad annichilire i bianconeri grazie a una straordinaria tripletta di Rossi e all’indimenticabile gol di Joaquin. Un’emozione unica fu regalata a Firenze. Quella fu per tutti la partita di Pepito”. Ha dichiarato Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana.

“Quella del 22 marzo sarà una giornata ricca di sorprese che culminerà con una bellissima partita amichevole insieme a ex compagni ed ex allenatori, una vera festa per Firenze e per i tifosi. Ho scelto Firenze perché è la mia seconda casa. Ogni volta che torno, mi sento bene tra i fiorentini, in città, con i tifosi. Anche se sono rimasto qui solo tre anni, ho vissuto momenti indimenticabili, intensi e ricchi di emozioni, sia dentro che fuori dallo stadio, grazie ai quali abbiamo creato ricordi che resteranno nella storia. Nelle giornate difficili, soprattutto a causa degli infortuni, ho sempre sentito il calore e il supporto di tutti. Era naturale organizzare questo evento proprio qui. Poi, come dimenticare quella tripletta alla Juve? Una partita straordinaria, emozioni uniche!” ha dichiarato Giuseppe Rossi.

“È stato un grande orgoglio quando Giuseppe Rossi ci ha chiesto di organizzare per lui un evento così importante. Con entusiasmo abbiamo progettato l’evento per celebrare Giuseppe, che unirà calcio ed entertainment: il Pepito Day è più di una partita, è una grande festa per rendere omaggio a un campione che ha scritto pagine indelebili nella storia della Fiorentina e della Nazionale” ha proseguito Maria Cristina Russo, CEO di Oltre Consulting.

“Al di là del giocatore straordinario, delle sue qualità e di come ci faceva sognare con il pallone tra i piedi, sono le sue qualità umane che distinguono Giuseppe. Un grandissimo uomo, è stato un piacere essere suo compagno e amico. Ha sempre vissuto per il calcio, ma a volte il destino non gli ha permesso di esprimere al massimo il suo enorme talento. La gente forse non se ne rende conto, ma aveva delle potenzialità altissime. Mi auguro che in tanti vengano a salutarlo, perché lo merita davvero, è una persona davvero speciale” ha concluso Borja Valero.