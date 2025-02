Novara, Gattuso nel post-gara: “Con l'Alcione un punto che fa morale”

Dopo un punto in classifica, in una partita casalinga contro l’Alcione Milano, mister Gattuso dichiara quanto segue.

Cuore, inerzia, nervi. “Penso che il nostro sia un punto comunque meritato, giunto un po’ con il cuore, un po’ con inerzia e un po’ con i nervi. Siamo riusciti a fare un buon risultato contro una squadra difficile da affrontare, soprattutto una volta passati in vantaggio”.

Avversari. “Loro hanno vinto tante partite passando inizialmente in vantaggio anche perché dopo si chiudono tanto in difesa, dietro la linea della palla e diventano un avversario difficile da affrontare, considerando che vanno spesso alla ricerca del fallo e con numerose perdite di tempo”.

Morale.“Non era facile ma la mia squadra sino all’ultimo ci ha creduto ed è stata premiata con un punto che fa morale. Ora, come credo, possiamo preparare un’altra sfida al meglio sperando che si possa dare un po’ più di condizione ai nuovi arrivati che hanno sicuramente bisogno di trovare condizione atletica e fisica”.

Infortuni e squalifiche. “Oggi in panchina avevamo giusto cinque giocatori per i cambi, in settimana rientrerà Basso dalla squalifica anche se perderemo Cannavaro ammonito oggi e già in diffida. A livello numerico saremo ancora ridotti ma non dobbiamo assolutamente piangerci addosso, sappiamo che la situazione è questa e dobbiamo andare avanti, speriamo ancora più forti”.

Agyemang sulla destra. “All’inizio ho provato un 4-4-2 per cercare di lasciarlo agire con il suo piede ma gli equilibri non erano corretti, avrei dovuto sacrificare lui o Anzolin nel fare il quinto di destra, ma avrei tolto ad Anzolin la sua grande qualità nei cross e lo avrei penalizzato. Così ho preferito lasciare Agyemang nel ruolo di quinto difensore a destra”.

L’esordio di Akpa-Chukwu. “Lui non è un giocatore tecnico ma attacca gli spazi, a volte gli avversari non concedono questi spazi, dobbiamo quindi riuscire a sfruttare al meglio quelle che sono le sue qualità”.

Sulla sua conferenza pre-partita. “Io volevo preservare un po’ tutti, qui ci sono dei professionisti e delle persone che lavorano tanto, anche noi siamo umani ed è normale ogni tanto qualche sfogo.Quello che volevo dire è che se non sempre riusciamo a fornire delle prestazioni importanti é anche dovuto alle difficoltà che abbiamo avuto. C’è stato il gruppo degli “stranieri” che faceva squadra a parte, il mio riferimento era a quel tipo di gestione che per noi non era facile. Qui c’è grande armonia e possiamo contare su una proprietà che negli anni vuole cercare di raggiungere obiettivi importanti, non può fare tutto e subito, perché è impossibile. A livello societario ha preso tutto la famiglia Boveri e secondo me sta già facendo tanto, ci tengo a sottolineare che il mio pensiero era legato solo a quei fattori e che qui ci sono dei professionisti e i risultati a volte possono arrivare, altre volte purtroppo no. Era poi volevo preservare i miei giocatori, specie chi da un anno e mezzo sta dando il massimo per la squadra. Sono contento di questa domanda perché non vorrei creare delle situazioni che non ci sono assolutamente”.