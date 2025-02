Juve Next Gen-Benevento 2-0: Pazienza fa flop alla prima

La cura Pazienza non funziona per il Benevento che perde per 2-0 a Biella contro la Juventus Next Gen. I giallorossi, nonostante il cambio di allenatore, non hanno dato segni di miglioramento rispetto alle precedenti uscite.

Il nuovo tecnico giallorosso conferma il 4-3-3 con Nunziante tra i pali, Capellini e Berra coppia centrale e Oukhadda e Ferrara sugli esterni; in mediana c'è Prisco in cabina di regia con Simonetti e Pinato ai lati; la prima punta è Perlingieri mentre sulle fasce agiscono Lanini e Lamesta.

Dopo una prima parte a ritmi bassi nella quale entrambe le squadre fanno dei timidi tentativi dalle parti dei portieri avversari, è la Juventus N.G. a passare in vantaggio al 20': dopo una bella azione corale, Guerra lascia partire un bolide sul quale Nunziante non può nulla. I giallorossi perdono Capellini e Ferrara e Pazienza è costretto ad inserire Tosca e Viscardi. Al 43' arriva il raddoppio della compagine di Brambilla: punizione magistrale di Adzic e Nunziante capitola per la seconda volta. La prima frazione si chiude sull'1-0.

Nella ripresa il Benevento vorrebbe provare a riaprire la contesa ma la sterilità in avanti non permette ai ragazzi di Pazienza di essere incisivi. I bianconeri, oggi in tenuta completamente nera, gestiscono con tranquillità e gli ospiti danno loro una mano restando in 10 uomini al minuto 85 per il rosso a Berra, reo di due falli da ammonizione. Al triplice fischio, dunque, la Juventus Next Gen batte il Benevento per 2-0.