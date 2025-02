Panini Calciatrici 2024-2025, una storica prima volta

Giornata da ricordare per il calcio femminile italiano: all’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton di Roma è stato svelato il primo album Panini interamente dedicato alla Serie A Femminile. Al tavolo dei relatori hanno preso parte il Presidente della FIGC Gabriele Gravina (rieletto da poco per il quadriennio 2025-2028), la Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti e il Direttore Mercato Italia Panini Alex Bertani.

Durante la conferenza stampa, arricchita dalla presenza di figure di spicco come il Commissario Tecnico della Nazionale Femminile Andrea Soncin e il Capodelegazione della Nazionale Maschile Gianluigi Buffon, sono state presentate le principali novità della collezione. L’album – 48 pagine e 322 figurine – rispecchia la grandezza di un movimento in continua crescita, mettendo in primo piano i volti simbolo delle dieci squadre di Serie A: da Manuela Giugliano (Roma, unica italiana candidata al Pallone d’Oro) a Cristiana Girelli (Juventus), passando per Vero Boquete (Fiorentina), Nadia Nadim (Milan) ed Eleonora Goldoni (Lazio).

“Calciatrici 2024-2025” rappresenta un traguardo fondamentale per la valorizzazione del calcio femminile italiano, testimonianza di un’attenzione sempre maggiore verso le protagoniste e le loro storie. La collezione è già disponibile nelle edicole, pronta a coinvolgere tifosi e appassionati di ogni età in un viaggio tutto al femminile.

“È una giornata bellissima per l’intero movimento calcistico italiano, perché posiziona il calcio giocato dalle ragazze in una percezione diversa e migliore rispetto a soli 6 anni fa - le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina -. Ringrazio la Divisione con la presidente Cappelletti e Panini per aver creduto in questa progettualità. La riconoscibilità è un elemento chiave per la crescita e l’espansione di qualsiasi settore, soprattutto quando si punta a nuovi modelli di riferimento. La Federazione sta investendo tanto in questo settore (professionismo, aumento delle tesserate, processo di autonomia verso una Lega indipendente, ecc…), ma questi investimenti devono camminare di pari passo con l’aumento della visibilità e l’accordo con Panini va in questa direzione. D’altronde la riconoscibilità è un elemento chiave per la crescita e l’espansione di qualsiasi settore, soprattutto quando si punta a nuovi modelli di riferimento”."

Dopo 64 edizioni dell'album maschile, avere finalmente l'album dedicato alle calciatrici è un'emozione grande - le parole della Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti -. Questa è la dimostrazione che il calcio femminile sta crescendo molto e sta diventando sempre più importante: per tutte le calciatrici ma anche per i collezionisti questa è una svolta epocale. Stiamo entrando nella storia e questo ci riempie di orgoglio: io ci ho creduto da subito e sono contenta di essere arrivata a questo traguardo grazie a Panini e grazie allo staff della Divisione Serie A Femminile".

“Una prima storica collezione. Siamo molto orgogliosi di presentare oggi il primo album cartaceo dedicato alla Serie A Femminile frutto di un grande lavoro di squadra tra tutte le parti coinvolte - ha dichiarato Alex Bertani, Direttore del Mercato Italia. Una raccolta importante che segna un traguardo storico per noi di Panini e per tutto il movimento femminile. Da oggi collezionisti e giovani calciatrici potranno vivere il sogno di sfogliare un album dedicato”. In occasione della 18ª giornata di Serie A Femminile di domenica 9 febbraio 2025 e delle semifinali di Coppa Italia Femminile, inoltre, Panini Calciatrici 2024-2025 verrà promosso su tutti i campi. L’album verrà distribuito gratuitamente al pubblico negli stadi che ospiteranno le partite, oltre all’ingresso in campo con l’album da parte di tutte le bambine che accompagneranno le calciatrici. Le capitane, inoltre, si scambieranno le maxi figurine con i rispettivi loghi prima dell’inizio delle partite.