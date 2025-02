Pro Vercelli-Novara 1-0, Comi decide il derby delle risaie

Un gol di Comi ad inizio ripresa decide il derby tra Pro Vercelli e Novara, una vittoria meritata per i padroni di casa contro gli azzurri che hanno deluso e hanno disputato più di mezzora della ripresa in dieci uomini. Per la formazione di Gattuso anche

Poche emozioni nella prima frazione, neanche un tiro nello specchio della porta Il primo tentativo è di Comi che dalla distanza non inquadra la porta, risponde il Novara al 21’ con un colpo di testa di Basso alto sulla traversa, la Pro Vercelli cerca di fare qualcosa in più ma si va all’intervallo sullo zero a zero.

Comi di testa, la Pro Vercelli festeggia La ripresa si apre con il vantaggio della Pro Vercelli con un colpo di testa di Comi lasciato troppo libero dalla difesa azzurra, dieci minuti tragici per il Novara che perde Basso per somma di ammonizioni e Da Graca per un serio infortunio, al 33’ Iotti vicino al raddoppio, Minelli risponde presente, al 39’ ancora l’estremo azzurro salva su Emmanuello, finale nervoso ma il Novara nonostante gli sforzi non riesce a rendersi pericoloso.

PRO VERCELLI-NOVARA 1-0

Marcatore: 4’st Comi.

Pro Vercelli: Rizzo, De Marino, Iotti, Emmanuello, Pino (23’st Vigiani), Comi, Iezzi, Coppola (23’st Siafa), Clemente, Anton (30’st Marchetti), Louati. All. Banchini

Novara: Minelli; Cannavaro (37’st Gerardini), Lorenzini, Bertoncini, Calcagni, Da Graca (11’st Asencio), Ranieri (37’st Di Munno), Morosini, Ghiringhelli (28’st Donadio), Agyemang, Basso. All. Gattuso

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Note: Corner 5-0. Ammoniti Iotti, Pino e Comi per la Pro Vercelli, Basso, Asencio, Calcagni e Lorenzini per il Novara. Espulso Basso al 10’ del secondo tempo per somma di ammonizioni.