Un Novara ferito

Amara sconfitta per il Novara Fc, nel derby di ritorno contro la Pro Vercelli, una partita giocata senza gli ultrà che hanno deciso di “scioperare “ contro la Lega Pro e lo spostamento della gara ma con un buon tifo casalingo a seguito. In un contesto di andirivieni di calciatori in partenza e in arrivo a causa del calciomercato, un arbitraggio pessimo a favore palesemente degli avversari, il Novara FC ha comunque disputato una delle partite più criticabili della stagione. Così mister Gattuso commenta.

Dispiacere. “Ci dispiace per il risultato, compromesso dopo il gol e l’espulsione, è diventato tutto difficile. Credo comunque che la squadra sia rimasta sempre bene in campo, ha cercato di reagire anche in inferiorità numerica. Peccato perché perdere un derby non è mai bello”.

Da Graca. “Secondo me si è stirato, quello che mi preoccupa adesso è nell’immediato, ovvero che stasera abbiamo perso, poi il fatto che perdiamo un giocatore. Adesso conto solo due attaccanti da qui alla fine”.

Equilibrio. “Penso che sino a prima del loro gol la sfida fosse equilibrata. Sapevamo che loro potevano farci male su palle inattive, visto che potevano contare su un giocatore difficilmente marcabile che è Comi. Sapevamo anche che qualcosa avremmo dovuto concedergli ma credo che sino a quel momento la Pro Vercelli non avesse mai creato situazioni da gol. Era una partita equilibrata e la mia squadra è stata bene in campo”.

Punti di vista. “Abbiamo avuto due occasioni, così come loro prima del gol. Ognuno poi vede la partita come vuole, io ho visto una partita in equilibrio da ambo le parti e senza chiare occasioni da gol. In un derby solitamente le occasioni da gol sono sempre poche, se ricordiamo fu così anche all’andata. Si vive di episodi e diciamo che questa volta sono stati più bravi loro”.

Calcagni. “Non si è allenato per tutta la settimana e chiaramente non poteva essere al top. Ma lui poteva giocare solo dall’inizio altrimenti non sarebbe potuto entrare in corsa”.

Un uomo in meno. Dopo l’espulsione di Basso per doppia ammonizione la corsa è stata tutta in salita. “Con un uomo in più è molto più semplice effettuare pressing. In qualche momento gli equilibri sono saltati, abbiamo giocato il tutto per tutto. Purtroppo non ci siamo riusciti”.