Il Lecce espugna il Tardini dopo 14 anni Notte fonda per il Parma

Il Lecce torna ad espugnare il Tardini dopo 14 anni ed acuisce la crisi del Parma. Per la settima gara della stagione i ducali perdono punti in situazione di vantaggio e da inizio 2025 hanno raccolto soltanto due punti in cinque partite. Il Parma sblocca la gara al 34' con Valeri su rigore per un mani di Baschirotto sul colpo di testa di Djuric dopo la revisione dell'arbitro al VAR. La gioia del gol dura due minuti soltanto perché Krstovic con un'incornata vincente mette dentro su cross di Helgason. Nella ripresa si scatena Pierotti per i salentini che completa la rimonta con una doppietta con due verticalizzazioni di Krstovic al 64' e al 93'.