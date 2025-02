Ongaro al Trapani, il bomber azzurro saluta Novara

Al termine di una lunga trattativa Easton Ongaro lascia Novara e passa al Trapani, l'attaccante arrivato lo scorso gennaio sotto la Cupola nella stagione in corso ha collezionato otto gol e due assist.

A breve gli azzurri annunceranno altri nuovi arrivi, intanto in settimana è arrivata la penalizzazione di due punti in merito al deferimento dello scorso 31 dicembre 2024, la società ha patteggiato per evitare una pena maggiore.