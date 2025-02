Novara-Pro Patria, Gattuso ne convoca 22

Sono 22 i giocatori convocati da mister Gattuso per la sfida odierna tra Novara e Pro Patria, nella lista figura Easton Ongaro che però ha chiesto di non giocare per un lutto familiare. Vediamo il dettaglio:

Portieri: Desjardins, Minelli

Difensori: Agyemang, Bertoncini, Camolese, Cannavaro, Gagliardi, Ghiringhelli, Khailoti, Koblar, Lorenzini

Centrocampisti: Basso, Calcagni, Cancola, Ranieri

Attaccanti: Attanasio, Da Graca, Donadio, Ganz, Gerardini, Morosini, Ongaro, Owusu