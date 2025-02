Pari di rigore tra Parma e Venezia Hernani risponde a Pohjanpalo

Un rigore a testa ed è pari al Tardini. Il Parma agguanta il Venezia nella ripresa e non va oltre l'1-1 al Tardini. Sono tante le occasioni create dai crociati nella ripresa con Stankovic decisivo a più riprese con le sue parate. I lagunari passano in vantaggio al 20' con Pohjanpalo dagli undici metri al suo quinto nelle ultime sei gare disputate contro i ducali tra A e B per un fallo di Keita su Yeboah concesso con l'aiuto del VAR. Il pareggio arriva al 57' sempre su penalty. Candela si addormenta su un pallone semplice che Bonny gli sottrae e commette fallo in piena area. Glaciale Hernani al suo terzo rigore segnato su altrettanti calciati. A undici dalla fine annullato dal VAR gol di Oristanio in contropiede, mentre Stankovic è decisivo all'82' su Valeri e al 91' su Camara per permettere al Venezia di uscire indenne dal Tardini.