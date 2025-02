Il Novara in striscia positiva: “La mia squadra? Viva e determinata”

Nell’anticipo della 23^ giornata il Novara FC guadagna un punto prezioso contro la squadra del Lecco e dimostra di essere così lucida e carica da far tremare la sorte. Gattuso, dopo la partita,così dichiara.

Grazie. ”Ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato maturità, attaccamento e grande determinazione, con tanta voglia di portare a casa un risultato positivo, anche oggi devo ringraziarli perché tutti hanno dato il massimo. Torniamo a casa contenti e con un buon punto guadagnato”.

Analisi. “La partita è rimasta aperta sino all’ultimo, nel finale ho avuto un po’ di paura perché la stanchezza cominciava un po’ a farsi sentire e la squadra si era allungata. Nel primo tempo, a mio avviso, abbiamo fatto molto meglio noi di loro, sia per il gioco che per il numero di occasioni. Nella ripresa meglio il Lecco, ma noi siamo rimasti in partita e l’occasione migliore è infatti capitata a noi nel finale. Oggi non era facile, il Lecco arrivava da una sconfitta pesante. La mia squadra ha retto bene e sono molto contento, adesso ci riposiamo un paio di giorni e poi pensiamo alla prossima partita”.

Ongaro e Calcagni. “Speriamo che Ongaro possa continuare anche per tante altre partite. Fa piacere, perché anche oggi ha lavorato e corso. Tanto merito va anche a Calcagni, autore anche oggi del cross vincente”.

Owusu. “Volevo capire se anche in una gara dove c’era da soffrire poteva darci una mano. All’inizio ha fatto un po’ di fatica a trovare la posizione corretta ma pian pianino si è sciolto e anche lui ha avuto un’occasione importante. Se lui vorrà veramente fare bene, potrà diventare in futuro un giocatore importante per noi”.

Infortunati. “Per Di Munno ancora non si sa, mentre Bertoncini dovrebbe rientrare in gruppo già da lunedì prossimo. C’è bisogno di lui, perché oggi eravamo contati anche in difesa”.

Calciomercato. “Chi arriverà io allenerò, sempre con grande entusiasmo e voglia. Vedremo se arriverà qualcuno la prossima settimana, altrimenti aspetteremo”.

Sintesi. “La squadra dà tutto e non posso rimproveragli nulla. A volte si vince, altre si perde, ma questo fa parte del gioco. Alcune cose, come ho già detto, mi danno fastidio però passerà,l’importante è che la squadra abbia dimostrato di essere viva, determinata e con voglia di fare bene”.