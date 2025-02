Škoda Kamiq 130 Ed: scelta ideale per chi vuole tutto, senza rinunce

Nel 1895, due fratelli cechi, Vàclav Laurin e Václav Klement, decisero di dare forma alla loro passione per la meccanica e la mobilità, fondando un’impresa che sarebbe diventata una delle realtà più longeve e prestigiose nel panorama automobilistico mondiale. La loro avventura iniziò con la produzione di biciclette Slavia, ma ben presto, grazie alla loro intraprendenza e determinazione, il piccolo laboratorio si trasformò in un'azienda che avrebbe segnato la storia del settore. Nel 1905, dopo anni di sviluppo, Laurin e Klement lanciarono la loro prima automobile, la Voiturette A, che segnò l'inizio di un percorso di successi che, nel corso dei decenni, avrebbe portato alla nascita di Škoda, un marchio sinonimo di innovazione e qualità.

Oggi, a 130 anni dalla sua fondazione, Škoda continua a essere un protagonista del mercato automobilistico globale. Per celebrare questo straordinario traguardo, il brand ha lanciato l'edizione speciale Kamiq 130 Edition, una versione che non solo omaggia la storia dell'azienda, ma incarna anche il suo spirito dinamico e innovativo.

La Kamiq 130 Edition si distingue per una serie di dettagli esclusivi che ne accentuano il carattere. I cerchi in lega da 17 pollici, l'adozione di elementi in nero lucido, come il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori e la calandra frontale, contribuiscono a un aspetto elegante e sportivo, che non passa inosservato. A bordo, il comfort e la praticità sono garantiti dai sensori di parcheggio anteriori e posteriori, che facilitano le manovre in spazi stretti, mentre la telecamera posteriore offre una visibilità ottimale durante la retromarcia. Inoltre, la Kamiq 130 Edition è dotata di vetri posteriori oscurati, che aggiungono un tocco di raffinatezza e, allo stesso tempo, migliorano la privacy e il comfort di guida.

A livello tecnologico, l’auto offre anche il servizio Care Connect, che consente di accedere da remoto a una serie di funzioni dell’auto, portando il concetto di connettività al massimo livello.

L’interno della 130 Edition è stato progettato per offrire un’esperienza all’avanguardia. Disponibile con due sistemi di infotainment: uno schermo da 8,25 pollici di serie o il sistema opzionale con display da 9,2 pollici, che include il Virtual Cockpit da 10,25 pollici per una visualizzazione completa e personalizzabile. Per chi desidera la massima connettività, sono disponibili funzioni come il Wireless SmartLink, porte USB-C retroilluminate (con opzioni a ricarica rapida), e la possibilità di integrare una telecamera con una porta USB-C aggiuntiva sul retrovisore.

Škoda Kamiq 130 Edition è dotato di avanzati sistemi di assistenza alla guida, come il Front Assistant con frenata automatica e rilevamento pedoni e ciclisti, il Lane Assistant per mantenere la corsia e il Cruise Control per viaggi più rilassati. Inoltre, include funzioni come il rilevamento della stanchezza e la chiamata d’emergenza con geo-localizzazione.

Per il mese di gennaio, Kamiq è disponibile a partire da 90 € al mese (TAN 2,49% - TAEG 3,62%). Anticipo 3.000 € - 36 mesi - 30.000 km - Rata finale 16.192 €.

Altri dettagli sul City SUV Kamiq sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.