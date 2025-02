Salernitana-Sassuolo 1-2, i neroverdi scappano

Il Sassuolo vince allo stadio Arechi di Salerno contro la Salernitana per 2-1 e continua la scalata verso il ritorno in Serie A. Le reti dei neroverdi portano la firma di Russo e Muharemovic, due giovani classe 2004 e 2003, nel mezzo la rete di Cerri per i padroni di casa.

Le buone notizie per il Sassuolo però non sono finite, perché lo Spezia attualmente terzo in classifica non va oltre il pari in casa contro la Juve Stabia, quindi i punti di distanza dai luguri salgono a 10. Una distanza che inizia ad essere importante per i ragazzi di mister Fabio Grosso.