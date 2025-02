Novara-V.Verona 3-0, l’asse Ongaro-Calcagni è letale per la Virtus

Prima vittoria del 2025 per il Novara che supera tre a zero la Virtus Verona e torna a sorridere dopo un dicembre non positivo, decisivo l’attaccante canadese Ongaro dato in partenza nella sessione di mercato appena cominciata ma che timbra con una doppietta un successo fondamentale, di Calcagni in pieno recupero il tris azzurro.

Un buon Novara, vantaggio meritato all’intervallo Novara subito pericoloso con un calcio d’angolo che attraversa l’area piccola ma non trova nessuno pronto alla deviazione vincente, al 10’ errore di Cannavaro, provvidenziale l’intervento di Minelli su De Marchi. Gli azzurri vicino al vantaggio al 22’, la punizione di Basso viene parata in angolo da Alfonso, sul successivo corner il colpo di testa di Lorenzini non inquadra la porta; i padroni di casa costringono la Virtus Verona a difendersi, al 31’ ci prova Morosini, respinge con i pugni Alfonso, sulla ribattuta Basso scheggia la traversa; al 36’ Novara meritatamente in vantaggio, cross di Calcagni e colpo di testa vincente di Ongaro. Rischio al 39’, azione personale di Zarpellon che supera quattro giocatori avversari, il suo diagonale sfiora il palo, risponde Ongaro che sfiora la doppietta personale, attento Alfonso, prima dell’intervallo ammonito Morosini.

Ancora Ongaro e poi la chiude Calcagni Subito un brivido dopo la pausa, cross di Calabrese e deviazione di Lorenzini che per poco non beffa Minelli; doppia occasione per il Novara al 13’, Alfonso si oppone con bravura a Morosini e a Basso, al 18’destro di Ranieri fuori, al 34’ dal limite dell’area De Marchi colpisce il palo a Minelli battuta, grande opportunità per la Virtus Verona per il pareggio. Raddoppio fotocopia per il Novara al 39’, cross di Calcagni per Ongaro che di testa sigla la doppietta personale; in pieno recupero il tris di Calcagni, uno dei migliori in campo.

NOVARA-VIRTUS VERONA 3-0

Marcatore: 36’ e 39’st Ongaro, 47’st Calcagni.

Novara (3-5-2): MinellI; Cannavaro, Lorenzini, Khailoti; Donadio (35’st Ghiringhelli), Basso, Ranieri, Calcagni, Agyemang; Ongaro, Morosini (35’st Owusu). All. Gattuso

Virtus Verona (4-2-3-1): Alfonso; Calabrese (46’st Lodovici), Catena, Toffanin, Mastrin (28’st Gomez); Mehic, Metuka; Lerco (28’st Bassi), Zarpellon, Amadio (42’st Odogwu); De Marchi (42’st Cielo). All. Fresco

Arbitro: Rosario di Frattamaggiore.

Note: Corner 7-5. Ammoniti Morosini, Lorenzini e Calcagni per il Novara, Manfrin per la Virtus Verona. Prima della partita osservato un minuto di silenzio in memoria di Fabio Cudicini. Spettatori 1574, 1241 abbonati e 333 paganti.