Sassuolo-Sampdoria 5-1, la capolista schianta i doriani

Netta vittoria del Sassuolo che schianta la Sampdoria con un netto 5-1. La partita inizia subito su buoni ritmi, dopo pochi minuti Sekulov sfiora la rete ma il suo tiro esce fuori. I neroverdi rispondono e trovano il vantaggio al minuto 25, cross di Pierangelo per Lautientè che anticipa Vismara e insacca in rete. La Samp accusa il colpo e subisce il raddoppio nel finale di tempo ad opera di Odenthal dopo una spizzata di Thorstvedt.

Nella ripresa il Sassuolo aumenta i giri del motore e affonda i doriani: al 64’ Berardi serve Pierini per la rete del 3-0. una decina di minuti dopo arriva il quarto gol degli emiliani ad opera di Domenico Berardi lesto ad approfittare di una respinta corta di Yepes. Al minuto 80, un fallo di Odenthal su Coda regala un rigore alla Sampdoria, trasformato dallo stesso Coda. La squadra di Grosso non si ferma e chiude definitivamente la partita al 90’ con Berardi, abile a ribadire in rete una respinta su tiro di Pierini. Troppo Sassuolo, che rimane in vetta alla classifica, per questa Sampdoria che vede la panchina di Sottil sembra più in bilico.