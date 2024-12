Trento-Novara 1-3, sinfonia azzurra nell’anticipo

Dopo qualche alto e basso il Novara dà un chiaro segnale al campionato, gli azzurri ci sono per la lotta play-off e probabilmente con qualche innesto mirato a gennaio posso davvero sperare di competere per le posizioni di prestigio del girone A di Serie C. La vittoria in rimonta sul campo di un Trento in serie positiva certifica il valore della rosa novarese e il lavoro di mister Gattuso, una difesa solida, un centrocampo guidato da Ranieri e un attacco con il top player Morosini danno fiducia all’ambiente azzurro per il futuro.

Ranieri risponde a Di Carmine, la prima frazione finisce uno a uno Si fa preferire il Trento nelle prime fasi di gara, i padroni di casa trovano la rete del vantaggio grazie ad una carambola fortunata che libera Di Carmine, il bomber di casa non sbaglia davanti a Minelli. La reazione del Novara non si fa attendere, per un fallo di mano di Cappelletti viene assegnato un calcio di rigore che Ranieri trasforma spiazzando Barlocco.

Novara cinico, gol e assist per Ranieri Parte ancora forte il Trento, Peralta al 10’ testa la prontezza di Minelli che salva in corner, al 20’ il Novara passa in vantaggio, palla geniale di Ranieri per Morosini che a tu per tu con Barlocco non perdona, due a uno per gli azzurri. Al 30’ gli ospiti si guadagnano un altro calcio di rigore, ancora Ranieri dal dischetto e ancora gol per il Novara che festeggia il tre a uno definitivo.

TRENTO-NOVARA 1-3

Marcatori: 20’Di Carmine (T), 30’su rigore e 29’st su rigore Ranieri (N), 20’st Morosini (N).

Trento: Barlocco, Bernardi (37’st Sangalli), Barison, Anastasia, Cappelletti, Giannotti (32’st Petrovic), Di Carmine, Di Cosmo (25’st Ghillani), Peralta, Aucelli, Vitturini (37’st Kassama). All. Tabbiani

Novara: Minelli, Bertoncini, Donadio, Ongaro, Ranieri, Morosini (45’st Migliardi), Ghiringhelli, Lorenzini, Agyemang, Lancini, Basso. All. Gattuso

Arbitro: Viapiana di Catanzaro.

Note: Corner 9-3. Ammoniti Cappelletti e Di Carmine per il Trento, nessuno per il Novara.