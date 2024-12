Scelto il fischietto di Pro Vercelli-Feralpisalò

Sarà il signor Gabriele Totaro della sezione di Lecce a dirigere la sfida valevole per la diciottesima giornata del girone A di Serie C tra Pro Vercelli e Feralpisalò in programma oggi al "Piola".

C'è un precedente tra Totaro e la Pro Vercelli, la scorsa stagione il fischietto pugliese ha diretto Pro Vercelli-Albinoleffe terminato tre a uno per le bianche casacche.