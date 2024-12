Troppa Inter per il Parma La squadra di Inzaghi supera 3-1 i crociati

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per l'Inter che supera 3-1 il Parma e accorcia ad una lunghezza dalla capolista Napoli. Tutto facile per la squadra di Inzaghi che apre le marcature con l'ex Di Marco al 40', per poi chiudere la pratica nella ripresa con Barella al 54' e Thuram al 67'. Il Parma va in gol solo nel finale con l'autogol dell'altro ex Darmian. Le prime due occasioni dell'incontro sono di Calhanoglu: al 6' da fuori area mette di poco a lato e all'11su punizione trova la deviazione della barriera in angolo. Poi i ducali al 12' sono costretti al primo cambio forzato con Leoni al posto di Balogh. Si rivedono i nerazzurri al 14' con Thuram cerca la girata deviata in corner. Scorrono altri tre giri di lancette ed è Dumfries a cogliere la traversa. Successivamente al 21' sortita di Mkhitaryan che entra in area palla al piede e manda sul fondo. Il Parma si rende insidioso al 23' con Sohm cerca il destro a giro che si perde sul fondo. Due minuti dopo Lautaro non approfitta della disattenzione difensiva emiliana e calcia alto. Parma pericoloso al 28' quando Sommer manda in angolo la conclusione di Cancellieri servito da Sohm. A cinque dell'intervallo l'Inter sblocca la gara: respinta di Suzuki su Calhanoglu, la formazione nerazzurra riprende palla con Dimarco che triangola con Mkhitaryan. Ad inizio ripresa Dumfries stacca a lato al 52' su cross dalla sinistra di Bastoni. Passano due minuti e Barella lanciato in contropiede realizza il raddoppio. Tocca poi al 59' Suzuki respingere su Lautaro e su capovolgimento di fronte Cancellieri mette fuori. Otto minuti più tardi Thuram in spaccata realizza il tris sugli sviluppi di calcio d'angolo. Potrebbe segnare anche Lautaro che al 74' di esterno sfiora il palo. Il Parma rende meno amaro il passivo all'81' con Darmian che fa autogol per cercare di anticipare Man.