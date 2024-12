Serie C/B, Giudice Sportivo: nove squalificati. Tre turni a Castelli

Sono nove i calciatori squalificati dal Giudice sportivo Palazzi dopo le gare della 17ª giornata nel girone B di Serie C. Tre le giornate inflitte a Castelli della Virtus Entella espulso sul finire del primo tempo durante la gara contro l’Arezzo. Due turni di stop per Proietti (Gubbio), El Kaddouri (Spal) e Mastinu (Torres). Fermi per una gara, per cumulo di ammonizioni, gli altri cinque squalificati. Per quanto concerne gli allenatori, fermato per due giornate Fabio Gallo della Virtus Entella.

Tutte le decisioni:

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GALLO FABIO (VIRTUS ENTELLA)

per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, in quanto entrava sul terreno di gioco e lo colpiva con una manata all’altezza dell’addome, senza provocargli conseguenze.

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

TROISE EMANUELE (AREZZO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CASTELLI DAVIDE (VIRTUS ENTELLA)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, colpiva un avversario con una manata al volto, senza provocargli conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PROIETTI MATTIA (GUBBIO)

per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza alcuna possibilità di calciare il pallone, colpiva l’avversario con i tacchetti nella zona del tendine d’Achille, senza provocargli conseguenze.

EL KADDOURI OMAR (SPAL)

per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a seguito di una rete subita, gli si avvicinava e proferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose per contestarne l’operato.

MASTINU GIUSEPPE (TORRES)

per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza alcuna possibilità di calciare il pallone, colpiva l’avversario con i tacchetti nella zona del tendine d’Achille, senza provocargli conseguenze.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

FAZZI NICOLO (LUCCHESE)

MONTEVAGO DANIELE (PERUGIA)

PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)

DAMETTO PAOLO (TORRES)

CANNAVO KEVIN (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

POLIDORI MATTIA (PIANESE)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

PULETTO FILIPPO (CARPI)

TCHEUNA RODRICK (CARPI)

ZAGNONI DAVIDE (CARPI)

GASBARRO ANDREA (LUCCHESE)

TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE)

LISI FRANCESCO (PERUGIA)

CHAKIR MOHAMMED AMINE (PINETO)

GUIDI MATTEO (PONTEDERA)

GIORICO DANIELE (TORRES)

PARODI LUCA (VIRTUS ENTELLA)

TIRITIELLO ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CHIOSA MARCO (AREZZO)

GIGLI NICOLO (AREZZO)

CACCAVO LUIGI (ASCOLI)

CORAZZA SIMONE (ASCOLI)

BOMBAGI FRANCESCO (LEGNAGO SALUS)

REMY MELVYN JACQUES (PIANESE)

POLITO VINCENZO (SPAL)

GUIU VILANOVA BERNAT (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

TAVCAR ALJAZ (ASCOLI)

TREMOLADA LUCA (ASCOLI)

MANCINI RICCARDO (GUBBIO)

BALLAN LUCIANO (LEGNAGO SALUS)

MAGNAGHI SIMONE (LUCCHESE)

FREY DANIEL NICOLAS (PIANESE)

MARRANCONE ALESSANDRO (PINETO)

MARCONI IVAN (VIRTUS ENTELLA)