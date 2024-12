Novara-Lumezzane 0-0, ancora un pari interno per gli azzurri

Il Novara bissa lo zero a zero di due settimane fa contro la Union Clodiense pareggiando contro il Lumezzane al “Piola”, un punto che muove la classifica di entrambe le squadre ma che lascia un po' scontenti i tifosi azzurri che speravano di veder tornare alla vittoria interna Ranieri e compagni.

Magia di Morosini, Novara avanti all’intervallo Inizio di match vibrante, al 6’ Pannitteri non inquadra la porta, all’11’ una punizione di Basso viene bloccata senza troppi patemi da Filigheddu, al 13’ destro di Morosini, ancora attento l’estremo del Lumezzane, al 15’ in evidenza Minelli che si oppone a una conclusione di Malotti. Al 31’ mischia in area azzurra ma in qualche modo i padroni di casa allontanano la minaccia, al 34’ errore di Ghiringhelli, Minelli salva su Pannitteri, prima dell’intervallo Pagliari salva su Donadio.

Ripresa inguardabile, il pari è inevitabile Secondo tempo molto meno divertente, da segnalare solo un diagonale di Donadio parato da Filigheddu e un calcio piazzato di Taugourdeau sventato in corner da Minelli.

NOVARA-LUMEZZANE 0-0

Novara: Minelli, Bertoncini, Lancini (44’st Riccardi), Lorenzini (36’st Khailoti), Ghiringhelli (26’st Gerardini), Donadio, Ranieri, Basso, Agyemang, Morosini (26’st Ganz), Ongaro. All. Gattuso

Lumezzane: Filigheddu, Taugourdeau, Pogliano, Malotti (38’st Moscati), Tenkorang (18’st Scanzi), Dalmazzi, Pagliari, Iori (38’st Lipari), Monachello (26’st Corti), Regazzetti, Pannitteri (26’st Ferro). All. Franzini

Arbitro: Gangi di Enna.

Note: Corner 3-3. Ammoniti Ghiringhelli per il Novara, Dalmazzi, Tenkorang e Moscati per il Lumezzane. Spettatori 1677, 1241 abbonati e 436 paganti.