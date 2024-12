Reggiana-Sassuolo 0-2, il derby è neroverde

Tre punti importanti per la capolista Sassuolo, che vince sfruttando al meglio le occasioni avute. Meglio la Reggiana nel primo tempo, dove la squadra di Viali va vicina al gol in un paio di occasioni. Ma sono i neroverdi a trovare il gol nel finale di tempo con un gol di Thorstvedt. Nella ripresa gli uomini di mister Grosso gestiscono bene la partita ma sbattono su un super Bardi, non è da meno Moldovan che si rende protagonista di almeno due parate di rilievo. Nel finale la compagine di Grosso trova il raddoppio con un gran gol del neo entrato Mulattieri, bravo a girare in porta un cross di Toljan. Finisce quindi 2-0 per i neroverdi che portano a casa il derby e restano in vetta alla classifica, la Reggiana perde e continua il suo momento complicato