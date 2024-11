Serie C/B: dieci i calciatori squalificati. Due giornate a Iaccarino

Sono dieci i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo Palazzi dopo le gare della 16ª giornata del girone B di Serie C. Ai quattro espulsi si aggiungono i sei che hanno raggiunto il quinto cartellino giallo. Squalificati per un turno anche due allenatori, Casaretto del Sestri Levante e Contini del Legnago Salus. Multate ben sette società.

Le decisioni:

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CASARETTO GIAN MARCO (SESTRI LEVANTE)

per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ripetute per due volte per contestarne l’operato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONTINI MATTEO (LEGNAGO SALUS)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto applaudiva in modo provocatorio e plateale per contestarne l’operato.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BALDINI SILVIO (PESCARA)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

DI CARLO DOMENICO (ASCOLI)

GORGONE GIORGIO (LUCCHESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IACCARINO GENNARO (GUBBIO)

per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava a quest’ultimo correndo e colpendolo con due mani al collo con media-alta intensità.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CORSINELLI FRANCESCO (GUBBIO)

RUGGERI GIACOMO (LEGNAGO SALUS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

COCCIA LORENZO (AREZZO)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)

ROSSINI MATTEO (CARPI)

GIUNTI GIOVANNI (PERUGIA)

BROSCO RICCARDO (PESCARA)

DI MARIO STEFANO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

GAGLIOLO RICCARDO (ASCOLI)

DI STEFANO LORENZO (CAMPOBASSO)

ZALLU FRANCESCO (GUBBIO)

FABRIZI LUCA (PINETO)

ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)

GAGLIARDI LORENZO (PONTEDERA)

MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)

NADOR FOLLY STEVEN (SPAL)

CORRADINI GIOVANNI (TERNANA)

MAESTRELLI ALESSIO (TERNANA)

CANNAVO KEVIN (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

ALAGNA MANUEL (ASCOLI)

LOIACONO GIUSEPPE (TERNANA)

OKORO ALVIN OBINNA (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

VARONE IVAN (ASCOLI)

PELAGATTI CARLO (LEGNAGO SALUS)

SVIDERCOSCHI SEBASTIANO (LEGNAGO SALUS)

DI MAGGIO LUCA (PERUGIA)

VALZANIA LUCA (PESCARA)

MASTROPIETRO FEDERICO (PIANESE)

ODJER MOSES (PIANESE)

DE SANTIS SIMONE (PINETO)

GAMBALE DIEGO (PINETO)

PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE)

ROSETTI MANUEL (SESTRI LEVANTE)

ANTENUCCI MIRCO (SPAL)

BASSOLI ALESSANDRO (SPAL)

DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

FORTE FRANCESCO (CAMPOBASSO)

HODZIC DEMIREL (MILAN FUTURO)

MAGNI VITTORIO (MILAN FUTURO)

VOS SILVANO CLIF RO (MILAN FUTURO)

GUIDI MATTEO (PONTEDERA)

LONGOBARDI GIANLUCA (RIMINI)

ONETO EDOARDO (SESTRI LEVANTE)

RAGGIO GARIBALDI SILVANO (SESTRI LEVANTE)

GIORICO DANIELE (TORRES)

GOGLINO PATRICIO ALEXIS (TORRES)

ZAMBATARO EYOB (TORRES)

CASTELLI DAVIDE (VIRTUS ENTELLA)

VUKOVIC ANTE (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

DAMIANI MATTIA (AREZZO)

STANZANI LEONARDO (CARPI)

D’AVINO LUIGI (GUBBIO)

MAISTO FRANCESCO (GUBBIO)

BOMBAGI FRANCESCO (LEGNAGO SALUS)

MALASPINA MATTIA (MILAN FUTURO)

GEMELLO LUCA (PERUGIA)

MATOS SANTOS PINTO RYDER (PERUGIA)

FALLENI ALESSANDRO (PIANESE)

IENCO SIMONE (PINETO)

PITTINO TOMMASO (SESTRI LEVANTE)

SOCIETA'

AMMENDA € 3.000,00

RIMINI - A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Curva Est Locale, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, e un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari ripetuti per dieci volte; per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa 12), posizionati nel Settore Curva Est Locale Distinti, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto.

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:

al 39° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza nel recinto di gioco, provocando il danneggiamento della pista di atletica;

al 40° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semi-vuota sul terreno di gioco, senza conseguenze;

durante la gara, cinque bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 2.000,00

VIS PESARO - A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:

lanciato, durante la gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze;

danneggiato un cancello della recinzione di contenimento posto nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti;

B) per avere i suoi sostenitori (circa 100) rimasti all’interno dello stadio, al termine della gara, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per circa un minuto

C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti, al 29° minuto del primo tempo, esposto uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti di tifosi di altra società.

AMMENDA € 1.500,00

TORRES - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:

lanciato, al 43° minuto del primo tempo, a gioco fermo, un accendino in direzione di un calciatore avversario mentre si accingeva a battere un calcio d’angolo sfiorandolo;

danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno della Curva Ospiti Est.

AMMENDA € 900,00

AREZZO - A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:

lanciato, prima dell’inizio della gara, un bengala nel recinto di gioco e due bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze;

danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.

PESCARA - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 19° minuto del primo tempo e al 17° minuto del secondo tempo, due petardi di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze.

AMMENDA € 600,00

TERNANA - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’8° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, e al 10° minuto del secondo tempo, un petardo di lieve entità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 300,00

ASCOLI - per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.