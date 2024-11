Nasce il "Maraduno", il primo raduno mondiale dedicato a Maradona

Il 24 novembre 2024, alla vigilia dell’anniversario della scomparsa di Diego Armando Maradona, Napoli si prepara ad accogliere tutti i suoi tifosi in un evento indimenticabile al parco giochi Edelandia: da un’idea dell’avvocato Sergio Pisani, nasce il “Maraduno”, il primo grande raduno mondiale dedicato al Pibe de Oro!

“L’amore smisurato di Napoli per Diego Armando Maradona è un sentimento che va oltre il calcio giocato e che non è stato affatto scalfito dalla morte, prematura, del “Pibe de Oro”. Il suo popolo azzurro non ha mai smesso di ricordarlo e continua ad organizzare iniziative in suo onore” – ci racconta l’avvocato Pisani.

“Il prossimo 24 novembre, proprio alla vigilia dell’anniversario della scomparsa di Diego, nella città partenopea è stato organizzato il primo “Maraduno”, un raduno mondiale per tutti i tifosi della stella argentina.

L’obiettivo è quello di vivere una passione comune, quella per il Pibe, ricordandolo insieme grazie anche ai tanti cimeli posseduti dai tifosi.

Inoltre, ci sarà una iniziativa speciale: verrà realizzato un murale raccogliendo le foto dei tatuaggi di Maradona dei partecipanti al raduno. I più belli verranno premiati insieme al cimelio più significativo.

Dopo l’evento, verrà realizzato anche un libro che conterrà le storie più belle dei partecipanti al raduno che si terrà al parco Edenlandia di Napoli”.

Appuntamento, dunque, per il prossimo 24 novembre per tutti coloro che vorranno vivere una giornata all’insegna del mito di Diego Armando Maradona