Serie C - Girone B, sedicesima giornata: le designazioni arbitrali

Ufficializzate le designazioni arbitrali della 16ª giornata del girone B di Serie C. Giornata divisa in quattro giorni. Si comincia venerdì sera con le gare Perugia-Arezzo e Rimini-Vis Pesaro. Sabato è prevista una sola gara, quella del “Mazza” di Ferrara tra Spal e Torres. Il programma proseguirà domenica con quattro gare, alle 15 si sfideranno Pianese-Legnago e Virtus Entella-Campobasso, alle 17:30 è la volta di Milan Futuro-Sestri Levante e per finire, alle 19:30 Ascoli-Gubbio. La sedicesima giornata si concluderà lunedì sera con le ultime tre gare in programma: Carpi-Ternana, Lucchese-Pontedera e Pesara-Pineto.

Gare e designazioni arbitrali:

Venerdì 22 novembre, ore 20:30

PERUGIA-AREZZO

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Assistenti: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Federico Fratello di Latina

Quarto Ufficiale: Simone Gavini di Aprilia

RIMINI-VIS PESARO

Arbitro: Stefano Striamo di Salerno

Assistenti: Salvatore Nicosia di Saronno e Giuseppe Bosco di Lanciano

Quarto Ufficiale: Ciro Aldi di Lanciano

Sabato 23 novembre, ore 17:30

SPAL-TORRES

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo

Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Daniel Cadirola di Milano

Quarto Ufficiale: Andrea Migliorini di Verona

Domenica 24 novembre

PIANESE-LEGNAGO SALUS (ore 15:00)

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria

Assistenti: Daniele De Chirico di Molfetta e Federico Mezzalira di Varese

Quarto Ufficiale: Andrea Prencipe di Tivoli

VIRTUS ENTELLA-CAMPOBASSO (ore 15:00)

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano

Assistenti: Alessandro Cassano di Saronno e Mattia Bettani di Treviglio

Quarto Ufficiale: Adam Collier di Gallarate

MILAN FUTURO-SESTRI LEVANTE (ore 17:30)

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Assistenti: Luca Granata di Viterbo e Davide Gigliotti di Lamezia Terme

Quarto Ufficiale: Giacomo Rossini di Torino

ASCOLI-GUBBIO (ore 19:30)

Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo

Assistenti: Andrea Mastrosimone di Rimini e Francesco Macchi di Gallarate

Quarto Ufficiale: Giuseppe Scarpati di Formia

Lunedì 25 novembre, ore 20:30

CARPI-TERNANA

Arbitro: Gianluca Renzi di Pesaro

Assistenti: Matteo Nigri di Trieste e Vincenzo Marra di Agropoli

Quarto Ufficiale: Francesco Aloise di Voghera

LUCCHESE-PONTEDERA

Arbitro: Maria Marotta di Sapri

Assistenti: Pio Carlo Cataneo di Foggia e Andrea Cecchi di Roma 1

Quarto Ufficiale: Luigi Pica di Roma 1

PESCARA-PINETO

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Antonio Aletta di Avellino e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto

Quarto Ufficiale: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta