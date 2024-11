Serie C/B, Giudice Sportivo: fermati in cinque. Tre giornate a Ragatzu

Il Giudice Sportivo ha squalificato cinque calciatori del girone B di Serie C dopo le gare della 15ª giornata. Fermato per tre giornate Ragatzu del Pontedera, espulso nel finale della gara contro la Pianese. Un turno a Tavcar dell’Ascoli e Polizzi del Perugia, espulsi per doppia ammonizione, mentre per cumulo di ammonizioni salteranno la prossima gara Bertini, anch’egli dell’Ascoli e Martic del Legnago Salus. Di seguito tutte le decisioni adottate:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 600,00 PERUGIA

€ 500,00 PONTEDERA

€ 200,00 LUCCHESE e SPAL

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RAGATZU DANIELE (PONTEDERA)

A) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, si avvicinava a quest’ultimo afferrandolo per il collo con una mano e poi colpendolo con l’altra con uno schiaffo;

B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo il provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco, gli si avvicinava per protestare nei suoi confronti fino a quando un compagno di squadra lo allontanava.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TAVCAR ALJAZ (ASCOLI)

POLIZZI MATTEO (PERUGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

BERTINI MARCO (ASCOLI)

MARTIC MANUEL (LEGNAGO SALUS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

CONTILIANO NICOLO (CARPI)

BOCCADAMO ANTONIO (PIANESE)

PACCIARDI FEDERICO (PIANESE)

BRUZZANITI GIOVANNI (PINETO)

DAMETTO PAOLO (TORRES)

NICASTRO FRANCESCO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

ITALENG NGOCK JONATHAN (PONTEDERA)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

BOVE DAVIDE (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MENNA DAMIANO (ASCOLI)

CORSINELLI FRANCESCO (GUBBIO)

DEMIROVIC ELIAN (LEGNAGO SALUS)

FRANZOLINI ANDREA (LEGNAGO SALUS)

SAPORITI EDOARDO (LUCCHESE)

MEGELAITIS LINAS (RIMINI)

PARIGI GIACOMO (RIMINI)

NADOR FOLLY STEVEN (SPAL)

CORRADINI GIOVANNI (TERNANA)

BENTO MARTINS DE J AFONSO (VIS PESARO)

PALOMBA LUIGI (VIS PESARO)

TONUCCI DENIS (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

FRANCHINI SIMONE (GUBBIO)

FRISON FILIPPO (LUCCHESE)

SOUARE MOUHAMED KHAIR (PERUGIA)

PIETRA NICCOLO’ (PONTEDERA)

CIOFFI ANTONIO (RIMINI)

PICCOLI MARCO(RIMINI)

BASSOLI ALESSANDRO (SPAL)

RADREZZA IGOR (SPAL)

ANTONELLI NICOLO’ (TORRES)

VARELA DJAMANCA MUHAMED SERIFO (TORRES)

TAVERNARO FEDERICO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MAZZALI SIMONE (CARPI)

GUIDI MATTEO (PONTEDERA)

DI NOIA GIOVANNI(VIRTUS ENTELLA)

PARONI ANDREA(VIRTUS ENTELLA)