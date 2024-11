Il Novara sotto la lente di Morosini: “Siamo una squadra forte”

Leonardo Morosini, classe 1995. Segno zodiacale, Bilancia. Del suo passato calcistico ne abbiamo parlato qualche tempo fa, ora ci interessa il presente. Il “qui ed ora” del numero 23 del Novara FC é l’attacco che graffia, la finalizzazione che fa centro, l’idea che tutto può svoltare da un momento all’altro, basta crederci.

- Come stai dopo un match d’impatto come quello contro il Padova? Ti aspettavi, al di là del risultato, un match piuttosto equilibrato come quello che è stato o pensavi fosse più difficoltoso per voi?

"È stato difficoltoso forse i primi 10 minuti, però non mi aspettavo una sproporzione nel senso che so che loro sono un’ottima squadra, che sono in fiducia e stanno facendo un gran bel campionato. Conosco tutti i loro giocatori molto bene ma conosco anche i miei compagni per cui sapevo che se il Padova è sopra in classifica sicuramente qualcosa in più rispetto a noi ce l’hanno ma il divario non è così importante. Sapevo sarebbe stata così equilibrata".

- La storia della tua carriera, senza andare troppo lontano, ti ha visto fermo per un buon periodo a causa di infortuni. Ora invece sembri aver recuperato il tempo perso tanto da essere una pedina indispensabile per la squadra: come ti senti?

"Per prima cosa sono felice perché quando riesci a fare il tuo lavoro come si deve, senza mai fermarti credo sia la base. A volte è mancata pure quella, devo essere sincero, per cui se si sta bene, al di là di qualche dolorino qua e là che c’è sempre da gestire, si riesce a giocare e ad esprimersi. Sicuramente sono felice di questa prima parte di stagione anche se sono un po’ stupito perché comunque dopo diversi anni un po’ difficoltosi non era così scontato".

- Ti senti più in forma fisicamente o mentalmente?

"Per prima cosa fisicamente e poi di conseguenza mentalmente. Mentalmente anche nei periodi tosti nonostante le difficoltà che ci sono state sono sempre stato forte, se no avrei preso altre strade: prima non ero sereno, ora mentalmente sono tranquillo".

- Come ti trovi a Novara sia come squadra che come città?

"Benissimo. Il gruppo è sano, sono tutti ragazzi bravi, nessuno è fuori dagli schemi per cui sto davvero bene".

- Se potessi scegliere come operare nel mercato di potenziamento di gennaio, dove metteresti mano?

"Il mio ragionamento sarebbe più che altro su chi sarà infortunato, sperando non ci sia nessuno. Ci ragionavo anche l’altro giorno, magari dopo la partita di sabato noi siamo un po’ in emergenza a centrocampo: se fossimo tutti a disposizione è un reparto in cui siamo completi, idem dietro. Siamo forti, siamo una squadra forte. Non ti rispondo che non farei niente e qualcosa sicuramente verrà fatto, magari qualcuno vorrà andare via".

- Con chi ti trovi di più a giocare in attacco?

"Per scelta tattica del mister fin qui ho giocato maggiormente con Ongaro, che ha caratteristiche particolari, e anche con Ganz che ne ha altre; io mi adatto. È chiaro che con Ongaro si gioca un po’ più sul lungo perché è una sua dote mentre con Ganz si sta più corti però non sono uno che sta a pensare con chi si trova meglio, vado e gioco".

- Perché hai scelto come numero di maglia il 23?

"È stato per tanto tempo anche il numero di mio fratello che ha smesso da poco di giocare a calcio. È stata una casualità perché è il primo numero che ho scelto: i miei numeri fortunati sono sempre stati il 13 e il 10 e casualmente a Brescia quando giocavo erano gli unici due numeri ritirati, il 10 era di Baggio, il 13 di Vittorio Mero, scomparso in un incidente stradale; allora ho fatto una semplice somma ed ho scelto il 23, quando ho la possibilità di prenderlo lo scelgo sempre".

- Come ti dai la carica per affrontare le partite o momenti sportivamente pesanti?

"Sono abbastanza emotivo per cui cerco il più possibile di trovare equilibrio. A livello emotivo provo a non esagerare perché non fa mai bene, anche se poi comunque quello di viversi completamente le cose sia nel bene e nel male è anche il bello della nostra quotidianità. Ogni tanto però cerco di fare un paio di respiri lunghi ed essere più razionale possibile nel giudizio".

Morosini c’è e risponde sempre “presente”, nel bene e nel male.