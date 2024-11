Serie C/B: dodici i calciatori squalificati. Due giornate a Chakir

Sono dodici i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo le gare della 14ª giornata del girone B di Serie C. Tutti salteranno una giornata ad eccezione di Chakir del Pineto fermato per due turni.

Le decisioni nel dettaglio:

SOCIETA’

AMMENDA

€ 3.000,00 TERNANA

€ 1.200,00 SPAL

€ 1.000,00 PERUGIA

€ 800,00 PESCARA

€ 500,00 RIMINI

€ 500,00 TORRES

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MEZZANOTTI DAVIDE(ASCOLI)

PROSPERI FABIO (PIANESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHAKIR MOHAMMED AMINE (PINETO)

A) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto con l’avversario con vigoria sproporzionata;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, mentre abbandonava il terreno di gioco, urlava all’indirizzo del Quarto Ufficiale una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, ripetuta per quattro volte;

C) per avere tenuto una condotta non corretta, in quanto, giunto dinanzi alla porta d’ingresso degli spogliatoi, sferrava un violento pugno alla porta, senza conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CALABRESE BERNARDO (CAMPOBASSO)

FIORINI MATTIA (RIMINI)

BIDAOUI SOUFIANE (SPAL)

COPPOLA FRANCESCO (VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

ALAGNA MANUEL (ASCOLI)

JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO (MILAN FUTURO)

GARETTO MARCO (RIMINI)

BUCHEL MARCEL (SPAL)

MASTINU GIUSEPPE (TORRES)

OKORO ALVIN OBINNA (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

PELLITTERI ALESSANDRO (CAMPOBASSO)

PROIETTI MATTIA (GUBBIO)

GIUNTI GIOVANNI (PERUGIA)

MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)

PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

AMADIO STEFANO (PINETO)

ITALENG NGOCK JONATHAN (PONTEDERA)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

TAVERNELLI CAMILLO (AREZZO)

GAGLIOLO RICCARDO (ASCOLI)

CONTILIANO NICOLO’ (CARPI)

GERBI ERIK (CARPI)

BROSCO RICCARDO (PESCARA)

BOCCADAMO ANTONIO (PIANESE)

PACCIARDI FEDERICO (PIANESE)

LOMBARDI LUCA (PINETO)

ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)

MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)

CLEMENZA LUCA (SESTRI LEVANTE)

MAESTRELLI ALESSIO (TERNANA)

CANNAVO’ KEVIN (VIS PESARO)

NICASTRO FRANCESCO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

STRAMACCIONI DIEGO (GUBBIO)

ZEROLI KEVIN (MILAN FUTURO)

DI MAGGIO LUCA (PERUGIA)

SALA MATTIA (PONTEDERA)

FURNO CRISTIANO (SESTRI LEVANTE)

ROSETTI MANUEL (SESTRI LEVANTE)

ALOI SALVATORE (TERNANA)

TITO FABIO (TERNANA)

FABRIANI CRISTIAN (TORRES)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK (TORRES)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CHIOSA MARCO (AREZZO)

MONTINI ALBERTO (AREZZO)

SILIPO ANDREA (ASCOLI)

MANCINI DAVIDE (CAMPOBASSO)

MAGNI VITTORIO (MILAN FUTURO)

TORRIANI LORENZO (MILAN FUTURO)

DAGASSO MATTEO (PESCARA)

MIGNANI GUGLIELMO (PIANESE)

PROIETTO FRANCESCO (PIANESE)

REALI ALESSANDRO (PIANESE)

PIETRA NICCOLO’ (PONTEDERA)

TANTALOCCHI ELIA (PONTEDERA)

ZACCAGNO ANDREA (TORRES)

TAVERNARO FEDERICO (VIS PESARO)