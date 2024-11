Picerno-Benevento 1-0: i giallorossi si fermano dopo 7 risultati utili

Il Benevento di Auteri è impegnato al "Curcio" contro il Picerno che occupa la decima posizione nella classifica del campionato di Serie C Now, girone C, con 18 punti, undici in meno della capolista.

La Strega, spinta dalla carica dei 500 tifosi venuti dal Sannio, vuole i tre punti. Auteri opta per il 4-2-3-1 con Nunziante tra i pali; Oukhadda, Berra, Capellini, Viscardi in difesa; Talia, Prisco a centrocampo; Lamesta, Manconi, Simonetti alle spalle di Perlingieri, schierato come punta avanzata. Il classe 2005 della Strega è fresco di convocazione nella nazionale Under 20.

I padroni di casa hanno il possesso palla per i primi minuti ma la prima occasione importante è per Perlingieri che si oppone al lancio di Summa, la palla termina sul fondo. Al decimo sul calcio di punizione di Esposito arriva il colpo di testa di Allegretto che termina fuori. Nei minuti successivi si registra un destro dai 20 metri di Manconi, il portiere Gilli si fa trovare pronto. Al minuto 20 Talia ci prova con un destro da fuori, Summa para senza problemi. Al minuto 28 capitan Berra prova un tacco al volo sul cross di Simonetti ma il tiro è molto debole. Grande occasione per la leonessa con un tiro di Petito deviato da un difensore, ottima risposta di Nunziante che la alza sopra la traversa. Al 43' contropiede di Pagliai dopo un errore di Lamesta, provvidenziale l’intervento in difesa di Manconi. C'è un po' di tensione nel finale della prima frazione tra Berra e Bernadotto. L'arbitro assegna un minuto di recupero e manda tutti negli spogliatoi.

Inizia la seconda frazione di gioco senza cambi per entrambi gli schieramenti. I ritmi sono molto lenti, bisogna aspettare il minuto 58 per vedere un'azione pericolosa da parte del Benevento con una punizione di Manconi. Al 62' grande parata di Nunziante su una conclusione dal limite di Petito; al 66' Lamesta va alla conclusione su cross di Viscardi, la palla finisce fuori di pochissimo. Al 67', per il Picerno, entra Vitali al posto di Energe. Vantaggio dei padroni di casa al 70' con un gran tiro di Bernadotto su assist di Pagliai, su cui nulla può Nunziante. Al 76' doppio cambio per il Benevento: entrano Lanini e Borello al posto di Simonetti e Lamesta. Cambio anche per i padroni di casa, Cardoni e Volpicelli prendono il posto di Esposito e Bernardotto. Al minuto 88 triplo cambio Benevento: entrano Starita, Viviani e Ferrara al posto di Perlingieri, Prisco e Viscardi, per il Picerno Pitarresi prende il posto di Petito. L'arbitro assegna 5 minuti di recupero, il Benevento tenta il tutto per tutto ma non riesce a rendersi pericoloso in fase offensiva.

La Strega perde a Picerno dopo 7 risultati utili consecutivi, confermando il tabù in trasferta ma resta primo in classifica.