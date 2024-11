Sudtirol-Sassuolo 0-1, neroverdi cinici a colpire nella ripresa

Il Sassuolo vince 1-0 sul campo del Sudtirol e resta in scia al Pisa in attesa dello Spezia che giocherà domani.

Parte forte il Sassuolo che schiera il tridente Laurienté, Russo e Berardi. Proprio il numero 10 crea la prima occasione dopo 10' ma il suo tiro esce di poco. Al 14' gran pallone di Berardi per Laurienté ma il suo tiro ma Molina salva all'ultimo. Il Sassuolo controlla il gioco per tutto il primo tempo ma non riesce a creare altre occasioni delle parti del portiere dei padroni di casa.

Nella ripresa prende coraggio il Sudtirol e nel giro di un paio di minuti sfiora il gol in due occasioni: prima Rover chiama all'intervento Satalino, poi Davi su un cross centra il palo. Nel momento migliore dei sudtirolesi al 57' arriva il gol di Laurienté che trova il vantaggio neroverde complice anche un no perfetto Drago. Una manciata di minuti dopo viene annullato un gol Odogwu per fuorigioco. Il Sassuolo negli ultimi minuti abbassa il baricentro e controlla la gara. I tre punti permettono cosi al Sassuolo di rimanere nei piani alti della classifica, mentre i Sudtirol continua il suo periodo negativo nonostante il recente cambio di allenatore.