City o SUV? Nuovo Škoda Kamiq Black Dots

È l’auto che risolve il dilemma di chi non sa se scegliere la praticità di una city-car e lo spazio e la robustezza di un SUV. Škoda Kamiq è il City SUV che sa adattarsi a ogni esigenza, perfetto sia per il traffico urbano sia per le fughe del weekend, grazie a una combinazione vincente di compattezza, versatilità e un design che lascia il segno. Con l’allestimento esclusivo Black Dots, Kamiq si presenta con un look ancora più dinamico e accattivante, pensato per chi desidera distinguersi senza rinunciare alla tecnologia e al comfort.

La versione Black Dots è stata sviluppata in Italia, pensata per rispondere ai gusti di un pubblico attento al dettaglio e desideroso di un’auto che sappia farsi notare. Questo allestimento si distingue al primo sguardo: il carattere deciso di Kamiq Black Dots emerge con una serie di dettagli che catturano l’occhio. La griglia anteriore, i gusci degli specchietti retrovisori e i lettering sul portellone sono rifiniti in nero lucido, mentre il tetto e i paraurti presentano inserti in nero opaco. Una combinazione di contrasti cromatici esalta le linee audaci dell’auto e permette una vasta gamma di personalizzazioni, in modo che ogni cliente possa fare propria la Kamiq Black Dots.

Kamiq Black Dots non è solo un’auto di grande impatto visivo, ma offre anche dotazioni tecnologiche di primo livello. I gruppi ottici full LED con AFS (Adaptive Frontlight System) assicurano un’ottima visibilità in ogni condizione, e i cerchi in lega da 17" dal design aerodinamico non solo aggiungono una nota sportiva ma migliorano la stabilità di marcia, rendendo ogni viaggio più sicuro e confortevole.

All’interno, Kamiq Black Dots propone due sistemi di infotainment disponibili a seconda dell’allestimento: il sistema infotainment Škoda di serie con uno schermo di 8,25 pollici e il sistema di navigazione Škoda con schermo da 9,2 pollici, disponibile come optional. Quest’ultimo offre anche il Wireless SmartLink o quattro altoparlanti nella parte posteriore e include sempre un Cockpit Virtuale con schermo da 10,25 pollici. Ulteriori funzioni come il Phonebox o quattro porte USB-C a ricarica rapida sono disponibili come optional.

Nella parte anteriore, il Kamiq dispone di serie di due moderne porte USB-C dotate di retroilluminazione. In questo modo potrete trasferire comodamente i vostri dati e ricaricare i vostri dispositivi mobili. Possono essere sostituite su richiesta da quattro porte USB-C a ricarica rapida (45 W), due anteriori e due posteriori. È possibile aggiungere una porta USB-C opzionale sopra lo specchietto retrovisore per ricaricare una telecamera.

Il City SUV di Škoda non si limita a offrire una guida confortevole: la sicurezza è al centro di ogni aspetto del nuovo Kamiq Black Dots. La dotazione include il Front Assistant, con frenata automatica d’emergenza e riconoscimento di ciclisti e pedoni, e il Lane Assistant, che mantiene il veicolo all’interno della carreggiata. Non mancano il Cruise Control, il rilevamento della stanchezza del conducente e la chiamata automatica di emergenza con geo-localizzazione.

Škoda ha pensato anche alla possibilità di personalizzare Kamiq Black Dots grazie a pacchetti opzionali che permettono di modellare la vettura in base alle esigenze di chi la guida. Dalla tecnologia alla versatilità, ogni dettaglio può essere scelto per rendere Kamiq un’auto su misura, capace di adattarsi al meglio a ogni tipo di utilizzo.

Con Škoda Kamiq Black Dots, l’esperienza di guida diventa un piacere, unendo il meglio di due mondi: praticità e stile.

ŠKODA Kamiq Black Dots è disponibile con motorizzazioni benzina TSI da 95, 115 e 150 CV, con cambi manuali o automatici DSG a 7 rapporti, a seconda delle varianti.

Per il mese di novembre, Kamiq Black Dots è disponibile a partire da 110 € al mese (TAN 2,49% - TAEG 3,56 %) – Anticipo 3.000 € - 36 mesi - Valore Futuro Garantito alla scadenza o a 30.000 Km pari alla Rata Finale di 17.000 €.

Altri dettagli sul City SUV Kamiq Black Dots sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.