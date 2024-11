Serie C - Girone B: le decisioni del Giudice Sportivo

Queste le decisioni del Giudice Sportivo riferite alle gare della 13ª giornata del girone B di Serie C. Eccole nel dettaglio:

AMMENDA

€ 2.000,00 VIS PESARO - per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto ritardavano volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni nonostante i numerosi inviti a cessare il predetto comportamento e, in due occasioni, a gioco in svolgimento, calciavano il pallone in campo nel tentativo di interferire con l’azione di gioco.

€ 1.000,00 SESTRI LEVANTE - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, nel pre-gara, durante la fase di riscaldamento, un petardo di grande intensità verso l’ingresso della Gradinata occupata dai tifosi avversari, senza conseguenze.

€ 500,00 PESCARA - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’essersi arrampicati sulla rete di metallo di contenimento del Settore loro riservato danneggiandola; 2. nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

€ 300,00 ASCOLI - per avere un suo tesserato, al 40° minuto del secondo tempo, in occasione della realizzazione del goal da parte della squadra avversaria, colpito il pannello laterale destro della panchina danneggiandolo.

€ 200,00 PONTEDERA - per avere, i suoi sostenitori (circa il 10%), posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 3° e all’11° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BALDINI MATTIA (PESCARA)

per avere, al termine della gara, mentre le due squadre stavano rientrando negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto proferiva parole ingiuriose e minacciose nei confronti del Sig. FUSCO MORENO e per avere avuto un contatto fisico con quest’ultimo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GORGONE GIORGIO (LUCCHESE)

per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto dopo essere già stato richiamato dall’Arbitro reiterava il proprio comportamento protestando platealmente e proferendo frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava il predetto comportamento nei confronti del IV Ufficiale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PALMISANI LORENZO (LUCCHESE)

per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone tra le mani a gioco in svolgimento, lo colpiva con un calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BASSO RICCI ALBERTO (LEGNAGO SALUS)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato.

SIAS FRANCESCO (SESTRI LEVANTE)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi confronti per contestarne l'operato uscendo dall’area tecnica.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SQUIZZATO NICCOLO (PESCARA)

BRUSCAGIN MATTEO (SPAL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

CERRETTI CRISTIAN (PONTEDERA)

CIANCI PIETRO (TERNANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

QUARANTA DANILO (ASCOLI)

COMENENCIA LIVANO SHYRON L (JUVENTUS NEXT GEN)

MARTIC MANUEL (LEGNAGO SALUS)

JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO (MILAN FUTURO)

MONTEVAGO DANIELE (PERUGIA)

DE MARCO ANTONINO (PESCARA)

AMBROSINI MICHELE (PONTEDERA)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

SETTEMBRINI ANDREA (AREZZO)

ZALLU FRANCESCO (GUBBIO)

AMPOLLINI FEDERICO (LEGNAGO SALUS)

MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

TAVERNELLI CAMILLO (AREZZO)

GAGLIOLO RICCARDO (ASCOLI)

SPALLUTO SAMUELE FRANCESCO (CAMPOBASSO)

PULETTO FILIPPO (CARPI)

ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)

RICCI FEDERICO (PERUGIA)

SIMEONI LUCA (PIANESE)

CHAKIR MOHAMMED AMINE (PINETO)

GERMINARIO GIANLUCA (PINETO)

PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE)

CALAPAI LUCA (SPAL)

MELGRATI RICCARDO (SPAL)

CASAROTTO MATTEO (VIRTUS ENTELLA)

MANZI CLAUDIO (VIRTUS ENTELLA)

PARODI LUCA (VIRTUS ENTELLA)

BENTO MARTINS DE J AFONSO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CALANCA ALESSANDRO (CARPI)

SVIDERCOSCHI SEBASTIANO (LEGNAGO SALUS)

FRISON FILIPPO (LUCCHESE)

BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO (SESTRI LEVANTE)

ALOI SALVATORE (TERNANA)

FERRANTE JONATHAN ALEXIS (TERNANA)

FABRIANI CRISTIAN (TORRES)

NANNI NICOLA (TORRES)

ZECCA GIACOMO (TORRES)

TOMASELLI GIACOMO (VIRTUS ENTELLA)

VUKOVIC ANTE (VIS PESARO)