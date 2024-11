Applausi per questo Novara

Aspettavo con ansia la sfida contro il Caldiero Terme perché rappresentava a mio parere il match giusto per fare, al termine dei novanta minuti, il primo bilancio della stagione; dopo tredici giornate promuovo il Novara 2024/2025 che è in zona play-off dopo un inizio balbettante e che cavalca una serie positiva di quasi due mesi. I veneti mi sono sembrati tra le formazioni più deboli di questo girone e anche per questo motivo era fondamentale conquistare i tre punti; il tre a zero dopo cinquanta minuti di gioco è un po' ingannevole, all’intervallo il punteggio più giusto sarebbe stato un pareggio, mi ha stupido e reso ovviamente felice l’inizio ripresa di Ongaro e compagni, dieci minuti perfetti in cui abbiamo trovato due gol sfiorandone un terzo, pratica chiusa e una mezzoretta tranquilla come da tempo non succedeva, la rete al novantesimo non scalfisce una vittoria importante che ci porta in piena zona play-off.

Tempo di primi bilanci in attesa di una trasferta a Padova da affrontare con lo spirito giusto, siamo una squadra da ottavo-decimo posto senza troppe ambizioni ulteriori oppure possiamo sperare in qualcosa di più e a quel punto intervenire in maniera oculata ma decisa nel prossimo mercato invernale? Bisognerà aspettare fino a lunedì per rispondere a questa domanda, per ora applausi agli azzurri che ogni mese spostano la loro situazione di classifica migliorandosi e facendoci sperare in qualcosa di inatteso a settembre, un posto nei play-off per la serie B. Come non credo che al momento possiamo recitare un ruolo da protagonista assoluta i miglioramenti sono innegabili, dopo Agyemang anche Morosini sta diventando un acquisto azzeccato, Basso è più di un rincalzo e aggiunge profondità alla rosa, Lorenzini si pensava di rivederlo nel 2025 e invece sabato ha esordito, tante belle notizie tutte assieme che non sembra neanche vero.

Padova raramente è una trasferta banale per i nostri colori, i veneti sono inarrestabili soprattutto come vittorie, non sono mai successi netti, quasi sempre di misura, ma valgono sempre tre punti e arrivano indiscriminatamente in casa e in trasferta. Come partita potrebbe adattarsi alle nostre caratteristiche, dobbiamo aspettarli per poi provare a sorprenderli. Io ci credo, può scapparci il colpaccio.

Forza Novara Sempre!!!