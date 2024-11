Come quando mangio il gelato alla pesca

Sabato è stata una giornata speciale. Tra il sole splendente di un autunno mite e la vittoria determinata con 3 gol in casa del Novara FC , tre piccoli tifosi hanno avuto la fortuna di vivere un’esperienza unica, quella di accompagnare al “Silvio Piola” calciatori e arbitri all’entrata in campo alla tredicesima giornata di Campionato di Serie C.

Il pomeriggio è partito molto prima del fischio d’inizio, ci siamo presentati allo stadio con largo anticipo dove ci hanno permesso di visitare il museo “La Casa del Novara”: i baby ospiti hanno voluto visitare ogni stanza ed osservare ogni cimelio, rimanendo sbalorditi di fronte alla diversità di certi oggetti rispetto ad oggi: le maglie indossate di allora lontane dal tessuto tecnico di oggi, le scarpe logore indossate dai vecchi campioni, le fotografie in bianco e nero o gli orologi che nulla hanno a che vedere con gli SmartWatch dei teen. Pochi minuti prima delle 15 sotto le note di “I gotta feeling“ dei Black Eyed Peas ecco il loro momento: impeccabili arrivano insieme alle due squadre e ai giudici di gara, con quel sorriso smagliante che non ha mai smesso di splendere fino all’indomani.

Linda, mia figlia, accompagnava capitano Roberto Ranieri, indossa la divisa del Caldiero Terme per il “fair-play” come dice lei; Dorotea, la mia alunna, tifosa del Novara da quasi un anno - esattamente da quando Oliver Urso le è piombato in classe - in divisa azzurra a tener mano ad Alberto Filiciotto capitano degli avversari che indossa “la maglia numero 8 come i tuoi anni” come le ha detto lui. Infine Enea, cugino e compagno di classe di Linda, piccolo calciatore dell’Accademia di Borgomanero che con fierezza ed eleganza calpesta la morbidezza del manto sintetico con il pallone di serie C in mano, supportato dal giudice di gara Matteo Dini. Tre bimbi di Borgomanero, tutti e tre di segno zodiacale Cancro, a portar fortuna per i tre gol segnati, quando si dice che il tre è il numero perfetto come quello sulla maglia di Morosini (23) e Ongaro (13) , come la somma delle cifre del numero di Ranieri (21), marcatori delle tre reti.

Non poteva mancare l’intervista di questi mini big che hanno vissuto una giornata speciale. Qual è stata la cosa più emozionante di questa giornata? Ci risponde Dorotea, che confermo essere agitata da quando ha saputo quale esperienza avrebbe vissuto “La prima cosa più emozionante è stata entrare in campo e la seconda quando i giocatori passando mi hanno dato la mano” - Che cosa racconterai a scuola? Chiedo a Linda: ”Che sono entrata in campo con Ranieri ovviamente, ero agitata ma lui mi ha tranquillizzata per tutto il tempo e poi che continuavano a toccarmi la testa o le guance”.

- È più emozionante entrare con l’arbitro al Piola o vedere il Milan a San Siro? Ad Enea la domanda più difficile essendo un tifoso bianconero: “Tutte e due ma entrare con l’arbitro è stato bello soprattutto perché mi ha fatto portare la palla”.

Esultare con loro per i tre gol è stata una delle emozioni più belle anche per la sottoscritta: le braccia alzate, la poca sobrietà nel festeggiare le reti, gli abbracci. Condividere come mamma, maestra ed amica una passione -non necessariamente di natura sportiva come questa- e passarla direttamente come assist alla generazione futura è uno scettro che porto con orgoglio, sperando di essere emulata per questo e non solo per l’abbigliamento o per altre velleità “instagrammabili”. Il pensiero più simbolico ed abbagliante a chiudere la nostra meravigliosa giornata l’ha detta Linda mentre tra le coperte faticava ad addormentarsi per far durare questo giorno ancora un pochino: “Sai mamma, è stato come quando mangio il gelato alla pesca: mi ha fatto sentire bene”.

Grazie ancora al Novara Football Club per averci fatto vivere un’esperienza indimenticabile.