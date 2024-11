Novara-Caldiero Terme 3-1, gli azzurri in piena zona play-off

Settimo risultato utile consecutivo per il Novara che supera tre a zero il Caldiero Terme e si porta in piena zona play-off in attesa dei risultati delle partite di domani. Dopo il gol di Morosini nel primo tempo gli azzurri chiudono la partita ad inizio ripresa con il timbro di Ongaro e il rigore di Ranieri, serve solo per la statistica la rete al novantesimo di Fasan.

Morosini-gol poi il Novara viene salvato da una traversa Prima occasione per il Novara all’8’, Ranieri ruba palla e serve Ongaro che “mastica” la conclusione; azzurri in vantaggio all’11’, Giacomel ribatte la conclusione di Ongaro ma la difesa veneta si addormenta e Morosini insacca. Padroni di casa ancora pericolosi al 14’ con Basso, respinge con i pugni l’estremo avversario; al 29’ Caldiero vicino al pari, Fasan colpisce la traversa. Il Novara arretra il proprio baricentro, al 40’il tentativo di Cazzadore viene deviato da un difensore di casa, finisce uno a zero un primo tempo che il Novara aveva iniziato bene ma che ha chiuso in calando, il Caldiero recrimina per una traversa di Fasan a Minelli battuto.

In sei minuti il Novara chiude la pratica Novara subito caldo dopo la pausa, Ongaro raddoppia su assist di Morosini e ribattuta di Giacomel, al 4’ Donadio va vicino al tris, Giacomel mette in corner, sull’angolo in mischia arriva il fallo di mano di un difensore ospite, dagli undici metri Ranieri spiazza Giacomel per la seconda rete stagionale del centrocampista e capitano del Novara. I ritmi inevitabilmente si abbassano con i due allenatori che ricorrono alle panchine, al 25’ un cross pericoloso di Calcagni viene contrato dalla difesa veneta, al 29’ un colpo di testa di Khailoti viene sventato con i pugni, nel finale ci prova Ganz ma Giacomel para in tuffo; al novantesimo la rete della bandiera firmata da Fasan.

NOVARA-CALDIERO TERME 3-1

Marcatore: 11’Morosini (N), 1’st Ongaro (N), 6’st Ranieri (N) su rigore, 45’st Fasan (C).

Novara (3-5-2): Minelli; Cannavaro (38’st Lorenzini), Lancini (29’st Riccardi), Bertoncini (21’st Khailoti); Donadio, Basso, Ranieri, Calcagni (29’st Ghiringhelli), Agyemang; Ongaro, Morosini (21’st Ganz). A disposizione: Negri, Desjardins, Migliardi, Cancola, Brkic, Koblar, Manseri. All.Gattuso

Caldiero Terme (4-2-3-1): Giacomel; Mazzolo (17’st Amoh), Molnar, Gobetti, Pelamatti; Filiciotto, Furini (23’st Lanzi); Marras (32’st Zerbato), Fasan, Cissè (1’st Florio); Cazzadori (23’st Quaggio). A disposizione: Kuoi, Aldegheri, Personi, Gecchele. All. Soave

Arbitro: Dini di Città di Castello.

Note: Corner 7-5. Ammoniti Bertoncini, Donadio e Cannavaro per il Novara, Pelamatti e Cazzadori per il Caldiero Terme. Spettatori 1849, 1241 abbonati e 608 paganti.