Scelto il fischietto di Novara-Caldiero Terme

Sarà il signor Matteo Dini di Città di Castello a dirigere la sfida valevole per la tredicesima giornata del girone A di Serie C tra Novara e Caldiero Terme in programma oggi pomeriggio alle 15 al "Piola".

Gli azzurri cercano di proseguire la serie positiva che li ha portati a metà classifica dopo un avvio di stagione così così, in caso di vittoria Ranieri e compagni arriverebbero in zona play-off.