Atalanta U23-Pro Vercelli 2-0, continua il momento no della Pro

Terza sconfitta consecutiva per la Pro Vercelli che sprofonda in piena zona play-out, lo zero a due contro l’Atalanta Under 23 certifica la crisi delle bianche casacche che sono attesi sabato da una sfida cruciale in casa della Virtus Verona.

La cronaca La prima occasione è per Vlahovic al quale si oppone con bravura Rizzo, al 13’ ci prova Alessio ma ancora una volta l’estremo vercellese si oppone con bravura, al 20’ si vede la Pro con Louati la cui conclusione viene ribattuta dalla difesa di casa. Vlahovic è il più pericoloso, al 22’ viene contrato da Clemente, al 27’ il suo pallonetto viene bloccato da Rizzo. Prima dell’intervallo la Pro Vercelli ha la palla dell’uno a zero, sponda di Comi per Dell’Aquila sul quale interviene con bravura Bertini.

La ripresa si apre con il vantaggio dei bergamaschi, azione personale di Vlahovic che serve Vavassori il cui piatto non lascia scampo a Rizzo; al 18’ diagonale di Vlahovic, salva con il piede Rizzo, al 23’ Schenetti non inquadra la porta, al 26’ doppia clamorosa occasione per l’Atalanta, Rizzo salva su Vlahovic, sulla ribattuta traversa di Vavassori. La Pro Vercelli non riesce a rendersi pericolosa nel finale e subisce in pieno recupero il due a zero di Vlahovic con un destro a giro di qualità.