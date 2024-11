Crotone-Benevento 2-2. Tumminiello beffa la Strega nel finale

Allo stadio "Ezio Scida" è di scena l'atteso match tra Benevento e Crotone, partita da sempre molto sentita per la storica rivalità tra le due tifoserie. La sfida è valida per la dodicesima giornata del Girone C della serie C Now. Il Benevento vuole consolidare il suo primato con prestazioni convincenti anche in trasferta.

Auteri opta per il 4-2-3-1 con Nunziante tra i pali; difesa composta da Oukhadda, Berra, Tosca e Viscardi; Talia e Prisco a centrocampo; Lamesta, Acampora, Simonetti alle spalle di Manconi, schierato come punta avanzata.

Inizia il match e dopo 4 minuti sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con una conclusione di testa di Tumminello, ottima la risposta di Nunziante. Sulla ribattuta ci prova Gomez a ribadirla in rere ma non inquadra la porta. Prima occasione per la Strega con un sinistro dal limite dell’area di Acampora, D’Alterio para senza problemi. Al 18esimo per i padroni di casa ci prova Gomez con un destro dai 25metri, Nunziante la mette in angolo. Allo "Scida" c'è una fase di stallo della partita con le due squadre che non si rendono particolarmente pericolose in fase offensiva. Al 39esimo si registra sinistro di Lamesta dalla distanza, D’Alterio si fa trovare pronto. Al 42esimo il Benevento passa in vantaggio con un destro potente di Manconi che spiazza l'estremo difensore D'Alterio. L'arbitro assegna un minuto di recupero e Tumminello va vicino al gol del pareggio dopo una pessima uscita di Nunziante. Termina la prima frazione di gioco sul risultato di 1 a 0 per la Strega.

Inizia il secondo tempo, non si registrano cambi per entrambi gli schieramenti. Al minuto 47 c'è il raddoppio della Strega con un perfetto pallonetto di Lamesta su cui D'Alterio non può nulla. Il Crotone non riesce a reagire a questo doppio svantaggio e il Benevento sfiora il terzo gol prima con Prisco poi con Acampora poi si rivedono i padroni di casa prima con Tumminello poi con Di Pasquale ma entrambe le conclusioni sono poco precise. Inizia la girandola dei cambi al 63': per il Crotone entrano Barberis e Spina al posto di Gallo e Oviszach. Al minuto 64 l'arbitro ammonisce Oukhadda per i giallorossi. Al 74' entrano Viviani e Ferrara per Acampora e Prisco, per il Crotone dentro Vitale e Groppelli al posto di Gomez e Giron. Auteri inserisce anche Starita al posto di Lamesta al minuto 81. Al minuto 84 il Crotone trova la rete del 2 a 1 con Tumminello che di testa spiazza Nunziante. Auteri inserisce Lanini al posto di Manconi, ovviamente il Crotone spinge alla ricerca disperata del pareggio. L'arbitro assegna 5 minuti di recupero ed è proprio durante l'extratime che si accendono gli animi e l'arbitro estrae i cartellini già ai danni di Ferrara e Di Pasquale, successivamente vengono ammoniti Rojas e Tumminello. Si allunga il recupero, il Crotone ha l'ultima chance su punizione e dopo una parata di Nunziante ci pensa Tumminello a ribadire in rete per il pareggio del Crotone. Termina il match allo Scida sul risultato di 2 a 2, con la rimonta nel finale dei padroni di casa e la Strega che perde l'occasione per allungare in classifica.