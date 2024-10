Serie C - Girone B: le designazioni del turno infrasettimanale

Queste le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale in programma martedì 29 e mercoledì 30 ottobre. Si gioca la 12ª giornata, turno interno per la capolista Pescara che riceve la visita del Pontedera. Le dirette inseguitrici, Ternana e Arezzo giocheranno rispettivamente contro il Sestri Levante e Carpi, in trasferta, mentre Virtus Entella e Torres ricevono a domicilio Lucchese e Perugia.

Programma e designazioni arbitrali:

Martedì 29 ottobre

Ore 18:30

SESTRI LEVANTE-TERNANA

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo

Assistenti: Ionut Eusebiu Nechita di Lecco e Umberto Galasso di Torino

Quarto Ufficiale: Michele Pasculli di Como

SPAL-PIANESE

Arbitro: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

Assistenti: Antonio Alessandrino di Bari e Gheorghe Mititelu di Torino

Quarto Ufficiale: Francesco Passarotti di Mantova

Ore 20:45

CARPI-AREZZO

Arbitro: Samuele Andreano di Prato

Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Alberto Callovi di San Donà di Piave

Quarto Ufficiale: Mattia Mirri di Savona

GUBBIO-VIS PESARO

Arbitro: Simone Gauzolino di Torino

Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Alberto Rinaldi di Pisa

Quarto Ufficiale: Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia

RIMINI LEGNAGO-SALUS

Arbitro: Gerardo Simone Caruso di Viterbo

Assistenti: Luca Bernasso di Milano e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria

Quarto Ufficiale: Cosimo Papi di Prato

Mercoledì 30 ottobre

Ore 18:30

MILAN FUTURO-PINETO

Arbitro: Alessandro Recchia di Brindisi

Assistenti: Filippo Pignatelli di Viareggio e Gianmarco Macripò di Siena

Quarto Ufficiale: Alessandro Dallagà di Rovigo

TORRES-PERUGIA

Arbitro: Valerio Pezzopane di L'Aquila

Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido e Paolo Tomasi di Schio

Quarto Ufficiale: Mario Picardi di Viareggio

Ore 20:45

ASCOLI-CAMPOBASSO

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea

Assistenti: Daniele Sbardella di Belluno e Andrea Manzini di Voghera

Quarto Ufficiale: Michele Coppola di Castellammare di Stabia

PESCARA-PONTEDERA

Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli

Assistenti: Giovanni Boato di Padova e Vincenzo Russo di Nichelino

Quarto Ufficiale: Mattia Maresca di Napoli

VIRTUS ENTELLA-LUCCHESE

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa

Assistenti: Federico Fratello di Latina e Davide Fedele di Lecce

Quarto Ufficiale: Gianmarco Vailati di Crema