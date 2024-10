Serie C - Girone B: le decisioni del Giudice Sportivo

In vista del turno infrasettimanale, con gare previste martedì 29 e mercoledì 30 ottobre, sono state rese note, con un giorno di anticipo, le decisioni del Giudice Sportivo.

Un solo squalificato nel girone B, si tratta di Francesco Benassai del Campobasso squalificato per cumulo di ammonizioni. Ben dodici calciatori sono finiti in diffida. Quattro le società multate per le intemperanze dei propri tifosi.

Tutte le decisioni:

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

BENASSAI FRANCESCO (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)

LAZZARINI MIRKO (AREZZO)

FORAPANI MARCO (CARPI)

ROCCHI GABRIELE (GUBBIO)

GARETTO MARCO (RIMINI)

VALENTINI NAHUEL (SESTRI LEVANTE)

BUCHEL MARCEL (SPAL)

CIANCI PIETRO (TERNANA)

D’UFFIZI SIMONE (ASCOLI)

CATANESE GIOVANNI (LUCCHESE)

PELLACANI FILIPPO (PESCARA)

PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

DI STEFANO LORENZO (CAMPOBASSO)

PELLITTERI ALESSANDRO (CAMPOBASSO)

FALBO LUCA (RIMINI)

ANACOURA JOYCE FRANCESCO (SESTRI LEVANTE)

COPPOLA FRANCESCO (VIS PESARO)

ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)

PALMISANI LORENZO (LUCCHESE)

SABBIONE ALESSIO (LUCCHESE)

MONTEVAGO DANIELE (PERUGIA)

BRUZZANITI GIOVANNI (PINETO)

SCHIRONE LUCA (PINETO)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CONTILIANO NICOLO (CARPI)

SAPORETTI SIMONE (CARPI)

FAGGI FILIPPO (GUBBIO)

GIOVANNINI ROMEO GIACOMO (GUBBIO)

IACCARINO GENNARO (GUBBIO)

MARTIC MANUEL (LEGNAGO SALUS)

PALAZZINO FILIPPO (LEGNAGO SALUS)

RIGON ANDREA (LEGNAGO SALUS)

PACCIARDI FEDERICO (PIANESE)

NADOR FOLLY STEVEN (SPAL)

MUNARI MICHAEL (VIS PESARO)

ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR (VIS PESARO)

MARSURA DAVIDE (ASCOLI)

POLIZZI MATTEO (PERUGIA)

DE MARCO ANTONINO (PESCARA)

DE SANTIS SIMONE (PINETO)

GAMBALE DIEGO (PINETO)

TONTI ALESSANDRO (PINETO)

GAGLIARDI LORENZO (PONTEDERA)

IANESI SIMONE (PONTEDERA)

TIRITIELLO ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CALAPAI LUCA (SPAL)

CURCIO ALESSIO (TERNANA)

BANDO AUGUSTO (ASCOLI)

LIVIERI ALESSANDRO (ASCOLI)

COSTANTINO ROCCO (LUCCHESE)

VITI MATTEO (PERUGIA)

LOMBARDI LUCA (PINETO)

SALA MATTIA (PONTEDERA)

SOCIETA'

AMMENDA

€ 800,00 ASCOLI - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:

lanciato, al 44° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco e, a fine primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;

nell’aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore Ospiti e parti dei servizi igienici loro riservati.

€ 600,00 TERNANA - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.

€ 200,00 TORRES - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato cinque seggiolini posti all’interno del Settore loro riservato.

€ 200,00 VIS PESARO - per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, esposto, al 21° minuto del primo tempo, per circa un minuto, uno striscione di circa 10 metri, contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.