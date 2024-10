Benevento. Auteri: "Fatta una buona partita ma poco concreta"

Il tecnico giallorosso Gaetano Auteri, dalla sala stampa del "Vigorito" commenta la vittoria nel derby contro la Casertana. Queste le parole del tecnico di Floridia:

"C'era un po' di timore perché il risultato non si sbloccava, abbiamo fatto una buona partita peccando di frenesia, dovevamo essere più concreti. Sono partite che danno una maturità importante a questo gruppo perchè non abbiamo mai rischiato e questo dimostra la nostra forza".

Avversari: "La Casertana è una buona squadra ma noi siamo stati bravi a non farli ripartire. Abbiamo creato tanto, siamo stati molte volte pericolosi in area di rigore".

Calo di condizione: "I giocatori stanno bene, la condizione non cambia in una settimana. Siamo andati alla conclusione tante volte in una partita difficile, direi anomala per quello che è successo sugli spalti. Approfitto per sottolineare il comportamento delle due tifoserie, i nostri sono stati corretti. Quei pseudo tifosi della Casertana non dovrebbero proprio entrare in uno stadio rappresentano una grande città come Caserta ed è vergognoso tutto ciò".

Manconi e le occasioni mancate: "Jacopo ha fatto una grande partita, peccando un po' di risolutezza, Viviani si allena bene tutti i giorni non è una novità, ho dovuto sostituire Berra altrimenti avrei fatto entrare Borello o Starita"