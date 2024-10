Benevento-Casertana 1-0: Viviani manda in fuga i giallorossi

Al "Vigorito" il Benevento capolista è impegnata in casa nel derby contro la Casertana, allenata da Manuel Iori. Il match è valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie C Now, girone C.

La Strega vuole allungare in classifica e Auteri si affida al solito 4-2-3-1 con Nunziante tra i pali; difesa composta da Oukhadda, Berra, Tosca e Viscardi; Talia, Prisco a centrocampo; Lamesta, Manconi, Simonetti alle spalle di Perlingieri.

Inizia il derby al "Vigorito": al minuto 4 l'arbitro Zanotti estrae il primo cartellino giallo del match ai danni di Deli che atterra il giallorosso Viscardi. Al 7' prima conclusione pericolosa per la Strega con Lamesta, ma il tiro dell'attaccante ex Rimini termina fuori. Al minuto 8 secondo cartellino giallo del match ai danni del casertano Bakayoko. Al minuto 16 c'è un tentativo da lontano di Talia ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Siamo al minuto 20 della prima frazione di gioco e in concomitanza con l'ingresso degli Ultras della Casertana sugli spalti, avviene un pericoloso lancio di fumogeni in campo, l'arbitro sospende il match per 4 minuti tra i fischi del pubblico di casa che vorrebbe la sospensione del match e la vittoria a tavolino. Alla ripresa del match viene ammonito Talia, poi sono sempre i padroni di casa a rendersi pericolosi prima con un tiro da lontano di Prisco e poi con una conclusione di Lamesta che termina sopra la traversa al minuto 31. Calano i ritmi della partita, l'arbitro assegna 5 minuti di recupero durante i quali Talia sfiora il raddoppio con una conclusione da lontano poi l'arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Inizia la seconda frazione di gioco e ci sono subito 2 cambi sia per Auteri che per Iori: per il Benevento entrano Acampora e Ferrara al posto di Talia e Viscardi. Per la Casertana Proia e Iuliano al posto di Bacchetti e Salomaa. Il Benevento inizia subito in attacco ma non è preciso in fase di finalizzazione, la Casertana ha sui piedi la palla del vantaggio ma Nunziante blocca una conclusione ravvicinata di Paglini dopo una disattenzione di Berra. Al 54' ammonito Oukhadda, al 56' per il Benevento entrano Lanini e Viviani al posto di Perlingieri e Simonetti, per la Casertana entra Falasca al posto di Mancini. Al 64' entra Bianchi al posto di Matese, al 68' il capitano Berra, vittima di capogiri, è costretto ad uscire al suo posto entra Capellini. Al minuto 74 per gli ospiti entra Carretta ed esce Deli. Dopo appena tre minuti è la Strega ad andare in vantaggio con Viviani che di testa batte Zanellati. Strega che riesce a segnare il gol del raddoppio con Lanini, annullato per fuorigioco. Ci sono gli assalti finali da parte di entrambe le squadre, la Casertana non vuole perdere ma è il Benevento ad avere le migliori occasioni in area di rigore. L'arbitro assegna 6 minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Benevento batte Casertana 1 a 0 con la Strega sempre in vetta alla classifica del campionato di Serie C, con 25 punti, 4 in più dell'Audace Cerignola.

IL TABELLINO