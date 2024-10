Benevento. Auteri: "Dobbiamo essere superiori alla Casertana"

Il tecnico del Benevento Calcio, mister Gaetano Auteri, si presenta nella sala stampa del "Vigorito" per rispondere alle domande dei giornalisti. Domani i giallorossi saranno impegnati nel derby casalingo contro la Casertana di Manuel Iori che occupa il dodicesimo posto nella classifica del Girone C della serie C Now.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Auteri: "Non esistono partite più importanti o meno, più in avanti le sfide saranno decisive ma per ora ancora non lo sono. Dobbiamo dare continuità alle ultime prestazioni, la Casertana è una squadra di buon livello, con un allenatore preparato, dobbiamo fare una grande partita contro di loro".

Cambi: "Ci sono calciatori che stanno bene, come Borello, Acampora, Ferrara, Lanini e Starita. Ho il vantaggio di poter scegliere e questo è molto importante. Ho già deciso chi giocherà ma ovviamente non posso rivelarlo. Mi dispiace per i giocatori che stanno giocando di meno ma tutti avranno prima o poi delle chance. Ho un gruppo forte, c'è molta sintonia in allenamento ma guai a sentirci i primi della classe, sarebbe un grosso errore".

Segnali durante la settimana: "Lavoriamo sempre con grande intensità e con grande consapevolezza. È chiaro che quando si vinci l'atmosfera è più serena, domani è una partita complicata come sono tutte le altre".

Pinato: "Si è operato e tra una decina di giorni inizierà la riabilitazione".

Girone: "Il girone C è molto complicato e questa fase della stagione è anch'essa molto complicata".