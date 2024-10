Giana-Novara 2-2, un punto dolce amaro per gli azzurri

Finisce due a due la sfida tra Giana e Novara valida per il girone A di serie C, un punto a testa che rende scontente entrambe le squadre, la Giana ha fatto la partita per novanta minuti e ha subito pochissimo dagli azzurri, il Novara può recriminare per un rigore solare non concesso su Agyemang quando il punteggio era due a uno per gli ospiti.

Una doppietta di Morosini ribalta il risultato Padroni di casa subito in vantaggio con Sparviero che approfitta di una difesa azzurra in difficoltà per battere Minelli, l’uno a zero resiste sei minuti, cross di Donadio e tocco vincente di Morosini, seconda rete consecutiva per l’ex Entella e Carrarese. La fase centrale di tempo non riserva particolari emozioni, Gattuso vede la sua formazione in difficoltà ed effettua due cambi, prima dell’intervallo cross di Calcagni per Morosini che non perdona, doppietta personale e Novara in vantaggio all’intervallo.

Negato un rigore al Novara, la Giana pareggia proprio dal dischetto La Giana parte forte, al 12’ la girata di Avinci termina di un soffio a lato, il Novara protesta per un fallo netto su Agyemang da rigore, il penalty viene concesso invece ai locali per un fallo di mano di Migliardi che scivola e cade sulla palla, dagli undici metri Lamesta non sbaglia. Nel finale Avinci (in fuorigioco) spreca la palla del tre a due.

GIANA-NOVARA 2-2

Marcatori: 2’Spaviero (G), 8’ e 44’ Morosini (N), 33’st Lamesta (G) su rigore.

Giana: Mangiapoco, Ferri, Lamesta (47’st Piazza), Spaviero (22’st Montipò), Colombara (22’st Pala), Marotta, Ballabio, Stuckler (38’Avinci), Caferri, Previtali, Alborghetti. All. Chiappella

Novara: Minelli, Bertoncini, Di Munno (1’st Migliardi), Donadio (35’Manseri), Ongaro, Khailoti (35’Cannavaro), Calcagni, Ranieri (37’st Riccardi), Morosini (12’st Basso), Agyemang, Lancini. All. Gattuso

Arbitro: Aldi di Lanciano.

Note: Ammoniti Previtali e Piazza per la Giana, Donadio e Bertoncini per il Novara. Spettatori 700ca.