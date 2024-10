Serie C/B: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la decima giornata

Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della 10ª giornata di andata del girone B di Serie C. Eccole nel dettaglio:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BALLO FODE (MILAN FUTURO)

JIMENEZ SANCHEZ ALEJANDRO (MILAN FUTURO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

RUGGERI GIACOMO (LEGNAGO SALUS)

QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)

BOVE DAVIDE (VIS PESARO)

AMADIO STEFANO (PINETO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

COCCIA LORENZO (AREZZO)

BERTINI MARCO (ASCOLI)

CERRETTI CRISTIAN (PONTEDERA)

LANGELLA CHRISTIAN (RIMINI)

CAPUANO MARCO (TERNANA)

LOIACONO GIUSEPPE (TERNANA)

OKORO ALVIN OBINNA (VIS PESARO)

BENASSAI FRANCESCO (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

ALAGNA MANUEL (ASCOLI)

D’UFFIZI SIMONE (ASCOLI)

PROIETTI MATTIA (GUBBIO)

ROCCHI GABRIELE (GUBBIO)

CATANESE GIOVANNI (LUCCHESE)

FAZZI NICOLO (LUCCHESE)

MORUZZI BRANDO (PESCARA)

SQUIZZATO NICCOLO (PESCARA)

AMBROSINI MICHELE (PONTEDERA)

PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (CAMPOBASSO)

PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

SETTEMBRINI ANDREA (AREZZO)

TIRELLI MATTIA (ASCOLI)

FIGOLI MATTEO (CARPI)

CORSINELLI FRANCESCO (GUBBIO)

DEMIROVIC ELIAN (LEGNAGO SALUS)

NOCE MARIO (LEGNAGO SALUS)

PELAGATTI CARLO (LEGNAGO SALUS)

TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE)

BARTESAGHI DAVIDE (MILAN FUTURO)

LISI FRANCESCO (PERUGIA)

MEGELAITIS LINAS (RIMINI)

ANACOURA JOYCE FRANCESCO (SESTRI LEVANTE)

AWUA THEOPHILUS (SPAL)

MIGNANELLI DANIELE (SPAL)

SOTTINI EDOARDO (SPAL)

LIPANI IACOPO (VIRTUS ENTELLA)

ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)

SCHIRONE LUCA (PINETO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SANTORO SALVATORE (AREZZO)

CORAZZA SIMONE (ASCOLI)

COZZOLI FRANCESCO (ASCOLI)

AMAYAH PRECIOUS (CARPI)

RAVEYRE NOAH JOSEPH GUY (MILAN FUTURO)

INDRAGOLI GABRIELE (PIANESE)

ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)

PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE)

BRUSCAGIN MATTEO (SPAL)

CARBONI MICHELE (TERNANA)

COCCOLO LUCA (TORRES)

GIORICO DANIELE (TORRES)

VARELA DJAMANCA MUHAMED SERIFO (TORRES)

SERRA ANTONELLO (CAMPOBASSO)

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 SPAL

€ 1.000,00 PESCARA

€ 600,00 CARPI

€ 400,00 CAMPOBASSO

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 41° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto danneggiandolo un seggiolino posto nel Settore Ospiti a loro riservato.

€ 200,00 RIMINI - TORRES

€ 100,00 LUCCHESE