Novara, Gattuso esalta la squadra: “Carattere, tanto carattere “

Terza vittoria consecutiva per il Novara FC che finalmente sala il muro della classifica. Sorrisi in squadra, tra gli spalti e un mister soddisfatto.

Carattere. “E’ stata una partita di carattere, tanto carattere. Oggi non abbiamo giocato benissimo, però abbiamo dato priorità ad ottenere un risultato importante, con grande determinazione, voglia e spirito. Si è vista grande unione contro una squadra non facile da affrontare, hanno continuato a mettere in campo attaccanti ma noi siamo riusciti a rispondere colpo su colpo. Una grande prestazione a livello caratteriale, la squadra non ha mollato di un centimetro, anche se a dire il vero mi sono arrabbiato molto alla fine del primo tempo perché ho visto la squadra un po’ troppo molle e l’atteggiamento non era quello giusto. Poi, nel secondo tempo, i ragazzi hanno risposto alla grande. Abbiamo concesso qualche occasione, bisogna ammetterlo, ma la squadra ha voluto portare a casa la vittoria a tutti i costi ed è un successo molto, molto importante per il nostro cammino”.

Ripartenze. “L’Albinoleffe giocava a uomo e noi abbiamo mostrato qualche difficoltà in più nel costruire. Non avevamo sbocchi e ci hanno concesso solo palle lunghe, per questo non riuscivamo a dare geometrie al nostro possesso palla, perdendola spesso e volentieri. Sotto questo profilo nel secondo tempo non è migliorata molto la cosa, ma ho visto anche una squadra più intensa e vogliosa nel voler difendere il risultato. Alla fine è arrivato il premio del secondo gol”.

Avversari. “L’Albionoleffe è una squadra tosta, che non fa giocare gli avversari. In attacco dispone di giocatori ai quali concedere spazio può diventare micidiale. Siamo stati molto bravi perché abbiamo concesso davvero poco ai loro due attaccanti, in particolare a Mustacchio e Zoma. La squadra ha dato in campo quello che avevo chiesto e siamo molto contenti”.

Felicità. “Personalmente sono stanco, ma felice di questo risultato. Il percorso di questa squadra è in crescita e, anche se siamo meno belli da vedere, siamo più concreti e incisivi e questo mi rende felice. E’ un bel traguardo essere nella zona play-off perché tutti sanno quanto ci tengo a Novara, come mi trovo qui e quanto sia importante fare bene, non solo per me, dobbiamo continuare così, con questo spirito e il discorso vale anche per chi entra in campo, che deve farlo in maniera decisa e importante, la differenza con lo scorso anno è proprio questa, chi entra in corsa lo fa bene, lotta e la squadra ne trova benefico per portare a casa il risultato, fondamentalmente quello che conta”.