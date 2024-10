Benevento. Auteri: "Oggi abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara"

L'allenatore del Benevento Gaetano Auteri ha risposto alla domande dei giornalisti dalla sala stampa del “Viviani” di Potenza per commentare la larga vittoria contro il Sorrento. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso: "Oggi abbiamo avuto un ottimo approccio e siamo stati bravi a finalizzare. I ragazzi hanno giocato bene e questa partita ci dà una spinta in più sotto il profilo della condizione".

Tosca: "Alin sta bene, in panchina ho altri dodici giocatori che posso schierare tranquillamente come titolari".

Viscardi: "Ottima prestazione anche per lui poi è uscito per un affaticamento, ma non è nulla di grave".

Lamesta e Manconi: "Anche Lamesta è stato determinante, ho a disposizione un ottimo gruppo che ha tanta voglia di lavorare. Manconi ci è rimasto male per la sostituzione e può succedere".