Terzo pari esterno di fila per il Parma a Como Paz risponde a Bonny

Terzo pareggio consecutivo esterno per il Parma che continua a muovere la classifica. A Como i crociati colgono un punto fondamentale verso la salvezza dopo aver preso ben due legni con Bernabè e Mihaila. Non è bastato il colpo di tacco di Bonny per spaventare i lariani che hanno impattato allo scadere della prima frazione con Nico Paz. Dopo una fase di studio i ducali sbloccano la gara al 20'. Almqvist prolunga sulla destra per Hernani che mette al centro per Bonny che di tacco fulmina Audero. Il Como si presenta con un'occasione importante al 33' quando Cutrone di testa impegna Suzuki alla parata. A tre minuti dell'intervallo Bernabè coglie la traversa direttamente su punizione. Così il lariani scampato il pericolo pareggiano al 45': Fadera trova un corridoio per Nico Paz che si gira e infila in diagonale l'estremo difensore giapponese. Ad inizio ripresa Cutrone ci prova in due circostanze tra il 53' e il 58' ma non è preciso. Poi Mihaila al 61' su suggerimento di Man prende il palo. A quattro dalla fine Audero salva i suoi sulla botta da fuori di Charpentier. Finisce con un giuato 1-1. Parma che piace sempre di più nella costruzione verticale e nel saper difendere ordinatamente. Di meno il Como che ha fatto un passo in meno rispetto alla precedenti prestazioni soprattutto nella prima frazione.